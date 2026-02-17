OPINIÃO

Fúria e a missão de exorcizar o “Fantasma do Comunismo” enquanto força casamento com o bolsonarismo-raiz

Em entrevista à TV Suruí, prefeito de Cacoal reforça discurso de equilíbrio, reage a rótulos ideológicos e revive decisões da pandemia enquanto se projeta para a corrida estadual