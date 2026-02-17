Publicada em 17/02/2026 às 10h10
Um novo prédio destinado ao funcionamento do Executivo municipal será oficialmente apresentado à população de Cacoal na manhã de quinta-feira, 19 de fevereiro. A estrutura, que passa a concentrar as atividades administrativas da Prefeitura, foi concebida com a proposta de ampliar as condições de trabalho dos servidores e aprimorar o atendimento ao público.
De acordo com o convite divulgado pela administração municipal, a solenidade está prevista para começar às 8h, no Complexo Beira Rio Genésio Lima. Após o ato oficial, os participantes deverão ser recepcionados com um café da manhã oferecido no local.
Segundo a Prefeitura de Cacoal, o novo espaço foi planejado para proporcionar mais organização e eficiência na prestação dos serviços, além de oferecer maior conforto às pessoas que procuram atendimento junto ao Executivo.
A gestão municipal classificou o momento como um marco para o município e convidou a comunidade a participar da cerimônia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!