Publicada em 18/02/2026 às 08h50
A solicitação de apoio emergencial ao Governo de Rondônia para a recuperação de estradas vicinais nos 52 municípios foi apresentada pelo deputado estadual Alan Queiroz com o objetivo de garantir melhores condições de tráfego e segurança, especialmente em trechos afetados pelas chuvas.
A proposta prevê intervenções como drenagem, elevação e recomposição de segmentos alagadiços, com foco na manutenção da circulação e no escoamento da produção rural.
Segundo o parlamentar, a melhoria das vias rurais é considerada fundamental para o acesso a serviços essenciais, incluindo atendimento de saúde e transporte escolar, além de contribuir para a dinâmica econômica local. Ele também destacou que a atuação conjunta entre o governo estadual e as prefeituras pode viabilizar ações com maior durabilidade e menor impacto ambiental.
A iniciativa foi apresentada como parte das atividades legislativas voltadas ao desenvolvimento regional e à melhoria das condições de vida das populações do campo, com ênfase na infraestrutura rural e na mobilidade nas áreas mais afetadas pelo período chuvoso.
