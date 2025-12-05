Luizinho Goebel destaca sucesso da 9ª etapa do Campeonato Estadual de Motocross 2025

Publicada em 05/12/2025 às 08h10
O deputado estadual Luizinho Goebel destacou o sucesso da 9ª etapa do Campeonato Estadual de Motocross 2025, realizada neste fim de semana em Vilhena. A prova, válida como semifinal da competição, atraiu pilotos de várias regiões do estado e reuniu grande público no espaço montado ao lado do Parque de Exposições.
A pista, desenvolvida especialmente para o evento, recebeu diversos competidores e contou com gate lotado, garantindo uma disputa marcada por manobras, velocidade e adrenalina. A etapa também teve caráter solidário, com entrada mediante doação, unindo esporte e ação social.
Segundo Goebel, Vilhena mais uma vez demonstrou sua força na promoção de eventos esportivos. O parlamentar parabenizou a organização, equipes, pilotos, patrocinadores e voluntários que contribuíram para a realização da etapa. “Vilhena mostrou, mais uma vez, sua força no motocross”, afirmou o deputado ao destacar o empenho dos envolvidos na execução do evento.
O campeonato encerra a temporada com alta expectativa para o próximo ano, impulsionada pela recepção do público e pela estrutura oferecida no município. A semifinal em Vilhena reforça a tradição da cidade no motocross e o crescente interesse pelo esporte na região.
Com o bom desempenho da etapa e o engajamento dos participantes, a competição segue agora para sua grande final, prevista para ocorrer ainda este mês.
