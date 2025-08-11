Pabllo Vittar reage após fã puxar seu cabelo durante show: “Falta de respeito”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 11/08/2025 às 14h36
Pabllo Vittar viveu um momento inusitado durante apresentação em Recife (PE), na noite de sexta-feira (8). Ao se aproximar da grade para interagir e tirar fotos com o público, a cantora teve a lace puxada por um fã, movimento que jogou sua cabeça para trás. Com informações do Uai

A reação foi imediata: Pabllo deu um tapa na pessoa que puxou seu cabelo e, sem perder o ritmo, seguiu atendendo outros admiradores na plateia. O episódio foi registrado por presentes e ganhou as redes sociais no fim de semana.

Mesmo após o incidente, a artista manteve a energia no palco e continuou o show normalmente, interpretando seus principais sucessos.

Nas redes, fãs reagiram com mensagens de apoio e reprovação à atitude do espectador. “Tem que ter muita ousadia pra puxar a peruca de uma drag”, escreveu um internauta. “Se é cabelo natural ou peruca, nada justifica a falta de respeito dessa pessoa”, opinou outro.

 

