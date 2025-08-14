Namorada de Belo vence disputa judicial contra o ex: “Depois de muitas mentiras”

Publicada em 14/08/2025 às 11h43
Após semanas de ataques e acusações públicas, a influenciadora Rayane Figliuzzi, 27 anos, comemorou a decisão judicial que lhe concedeu a guarda do filho, Zion, de 4 anos, fruto do relacionamento com o ex-companheiro Juninho Navarro. Atualmente namorando o cantor Belo, Rayane celebrou o resultado nas redes sociais nesta quarta-feira (13). Com informações do BNews
Segundo ela, o juiz determinou que a criança permaneça sob sua guarda, com direito de visitas ao pai nos fins de semana, sem alterações na rotina. “Depois de muitas mentiras e acusações, o juiz me deu a guarda do Zion, e o pai pode visitá-lo nos fins de semana. Quero deixar claro que nunca quis privar meu filho do convívio com o pai, mas me ver feliz e prosperando incomoda demais a ele”, escreveu.
A influenciadora revelou que, durante o período mais intenso da disputa, preferiu não responder publicamente às acusações. “Naquela semana de ataques, preferi me calar e suportar o linchamento virtual em silêncio. Hoje entendo que a paciência é o melhor caminho. A decisão foi favorável porque preciso provar apenas ao juiz o quanto meu filho é amado e bem cuidado”, disse, agradecendo a Deus pelo desfecho.
