Belo dá beijo de cinema em Tatá Werneck e provoca reação de Gracyanne
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 27/08/2025 às 11h29
O cantor Belo protagonizou um momento divertido no programa Lady Night, exibido na última terça-feira (26). Durante sua participação, ele surpreendeu o público ao trocar um beijo de cinema com Tatá Werneck enquanto interpretavam o dueto “Sentimentos São”, da animação A Bela e a Fera. Com informações do BNEWS.

A cena rapidamente viralizou nas redes sociais e chamou atenção de sua ex, Gracyanne Barbosa, que reagiu à publicação apenas com emojis de gargalhadas.

Na entrevista, Belo também abriu o coração sobre aspectos de sua vida pessoal. Ele contou sofrer de claustrofobia e revelou ter medo de ambientes fechados: “Tenho pânico de elevador”, confessou.

Com bom humor, Tatá não perdeu a oportunidade de provocar: “Tem coisa que dê mais sensação de prisão do que tomar uma chave de perna da Gracyanne?”, brincou, arrancando risadas da plateia. O cantor respondeu sorrindo: “Ah, mas aí é legal”.

 

Belo Tatá Werneck Lady Night beijo de cinema Gracyanne Barbosa Sentimentos São A Bela e a Fera claustrofobia pânico de elevador entrevista
