Por jaruonline.com

Publicada em 29/11/2026 às 09h00

Um acidente envolvendo uma camionete foi registrado na tarde deste sábado (28), por volta das 14h, em frente ao Acqua Park Resort, na RO-464 (Linha 630), trecho entre Jaru e o distrito de Tarilândia.

As circunstâncias que provocaram o capotamento ainda são desconhecidas. Conforme relatos de populares, um forte estrondo foi ouvido e, ao verificarem o que havia acontecido, encontraram o veículo próximo a uma represa, após romper uma cerca às margens da rodovia.

Com a força do impacto, a camionete perdeu uma das rodas dianteiras. O condutor sofreu uma fratura na cabeça, mas, apesar do ferimento, seu estado de saúde foi considerado estável.

Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi socorrido pela equipe do Posto de Saúde de Tarilândia.