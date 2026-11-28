Por Jarlana Davy

Publicada em 28/11/2026 às 12h16

O comportamento humano, como a falta de atenção e o desrespeito à sinalização, têm acendido um alerta nas vias urbanas de Porto Velho. Com base em levantamentos estatísticos da Coordenadoria do Registro Nacional de Sinistros e Estatísticas de Trânsito (Corenaest), e da Escola Pública de Trânsito (Eptran), do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), apontam um cenário preocupante, marcado pelo aumento expressivo de sinistros.

Para enfrentar esse desafio e conscientizar a população, a Eptran desenvolve ações integradas em parceria com a Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito (DTFAT). Durante o mês de novembro, as mobilizações unem blitzes educativas e intervenções teatrais voltadas à sensibilização dos condutores e demais usuários das vias.

DIAGNÓSTICO

Segundo o Anuário de Sinistros de Trânsito de 2025 do Detran-RO, 18 mil sinistros ocorreram em Rondônia, 10.649 mil com vítimas, 8.656 mil ocorreram pela falta de atenção, e 3.648 mil pela desobediência a sinalização. Em Porto Velho, os Dados Preliminares, correspondentes de janeiro a setembro de 2026, apresentam que os sinistros estão concentrados nos principais corredores viários da cidade.

O levantamento identificou as vias como os principais “pontos de calor” da Capital:

Avenida Calama: 237 sinistros;

Avenida Rio de Janeiro: 180 sinistros;

Avenida Amazonas: 160 sinistros;

Avenida Jatuarana: 159 sinistros;

Avenida Rio Madeira: 154 sinistros;

Avenida Pinheiro Machado: 152 sinistros;

Avenida Guaporé: 141 sinistros; e

Avenida Mamoré: 130 sinistros.

O diretor da Eptran, Talysson Bezerra, ressaltou que as ações educativas do Detran-RO priorizam a conscientização sobre os riscos do excesso de velocidade, da distração de motoristas, ciclistas e pedestres, bem como o uso inadequado ou a ausência dos equipamentos de segurança por todos os ocupantes dos veículos. “Durante as abordagens, os educadores também destacam que o consumo de bebidas alcoólicas, mesmo em pequenas quantidades, compromete a capacidade de reação, reduz os reflexos, afeta a percepção de risco e prejudica a tomada de decisão, aumentando significativamente as chances de acidentes graves.”

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, reforça que o planejamento prévio é uma medida simples e eficaz para garantir a segurança viária. “Se houver consumo de bebida alcoólica, o ideal é definir antecipadamente quem será o motorista da rodada ou optar por alternativas seguras, como transporte por aplicativo, táxi ou carona com alguém que não tenha ingerido álcool. A sua vida, da sua família e a de todos que compartilham as vias públicas é mais importante”, enfatizou.