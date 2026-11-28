Por energisa

Publicada em 28/11/2026 às 11h50

A Energisa Rondônia entrou na reta final das obras da Subestação Guaporé, em Porto Velho. Com investimento de aproximadamente R$ 90 milhões e previsão, a nova estrutura vai beneficiar mais de 40 mil clientes, ampliando a capacidade do sistema elétrico e a confiabilidade do fornecimento de energia na capital.

Iniciadas em junho deste ano, as obras já estão na reta final e contemplam uma linha de transmissão, novos transformadores de maior potência e tecnologia, além de uma torre de telecomunicações, que permitirá ampliar o monitoramento remoto do sistema elétrico, tornando mais ágil a atuação das equipes da Energisa em situações de emergência e ocorrências na rede.

Com equipamentos modernos e mais tecnologia embarcada, a nova subestação vai tornar o sistema elétrico de Porto Velho ainda mais robusto, ampliando a capacidade de distribuição de energia para acompanhar o crescimento da cidade, a expansão dos bairros e a chegada de novos empreendimentos.

Para o gerente do Departamento de Manutenção da Transmissão da Energisa Rondônia, Luiz Himeno, a obra representa um investimento importante não apenas para o sistema elétrico, mas também para o desenvolvimento da capital.

“Energia de qualidade é um dos pilares para o crescimento de qualquer cidade. A nova subestação que está sendo construída na Avenida Guaporé foi projetada para atender o aumento da demanda de Porto Velho, garantindo mais capacidade, confiabilidade e segurança ao sistema elétrico. É um investimento que prepara a cidade para receber novos empreendimentos, gerar empregos e continuar crescendo de forma sustentável”, destaca.