Por Vanessa Moura

Publicada em 28/11/2026 às 11h56

A abertura do Natal de Luz 2026, no Palácio Rio Madeira, sede do Governo de Rondônia, aconteceu na quinta-feira (26), e fez Porto Velho “congelar” visualmente diante de um cenário decorado com a temática de inverno. Conhecido pelas altas temperaturas e dias ensolarados, o estado aposta no tema “Natal Clássico e Congelante” para convidar a população a uma experiência atípica em plena Amazônia.

O cenário conta com uma árvore no pátio central, bosques iluminados, um túnel digital de 14 metros, céu colorido, jardim congelado e portais em forma de flocos de neve. Na abertura, um dos momentos mais aguardados da noite foi o instante em que 1.350.000 milhão de lâmpadas LED se acenderam simultaneamente, somadas ao efeito de neve artificial com espuma, criando um espetáculo visual para apreciar e registrar.

A programação da abertura do Natal de Luz 2026 também contou com apresentação de orquestra e culto ecumênico celebrando o nascimento de Jesus como a luz do mundo, valorizando o espírito festivo e de confraternização. A chegada do Papai Noel completou a festa, colocando brilho nos olhos de crianças e adultos. Organizado pelo Governo de Rondônia, sob coordenação da Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos (Sugesp), o evento consolida-se como um atrativo turístico especial e uma opção de lazer gratuita para reunir amigos e famílias.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que a decoração foi preparada para que as famílias celebrem o período com paz e alegria, além de fazer um balanço da evolução do estado. “Neste momento de Natal, é muito bom olhar para trás e ver o quanto Rondônia evoluiu. Saímos de um orçamento de apenas R$ 8 bilhões para deixar R$ 22 bilhões em 2027. O estado se tornou conhecido no mundo, com produtos chegando a vários países, e hoje é referência em crescimento econômico e transformação social, com mais dignidade para a população. Desejo um próximo ano de evolução ainda maior para abençoar as famílias rondonienses.”

A primeira-dama e titular da Secretaria de Estado da Mulher, da Família e da Assistência e Desenvolvimento Social (Seas), Luana Rocha, também celebrou os oito anos de trabalho dedicados ao cuidado com os rondonienses e à transformação dos municípios. “Foram oito anos de muitas ações. Vemos o quanto Rondônia se transformou, levando melhorias reais para os municípios. Houve investimento em diversas áreas, como na saúde, na segurança, na educação e na assistência social, dando mais dignidade à população. Desejo às famílias de Rondônia um Natal de harmonia, muita alegria e prosperidade”, destacou.

ESPAÇO ACOLHEDOR

Acompanhando o ritmo de evolução do estado, a titular da Sugesp, Semáyra Gomes, enfatizou o cuidado no planejamento da decoração para entregar um ambiente acolhedor e à altura do momento vivido pela população. “Tudo foi pensado e planejado com muito carinho, cuidando de cada detalhe para entregar uma decoração bonita e especial para os rondonienses. Ver o brilho nos olhos das crianças e a alegria das famílias ocupando esse espaço é o que torna todo esse trabalho ainda mais gratificante”, afirmou.

A aposentada Claudete Silva, prestigiou o Natal de Luz acompanhada do marido e expressou o orgulho de ser filha da terra que tanto evoluiu, lembrando que não teve acesso a uma estrutura natalina semelhante na juventude. “Como boa filha da terra e verdadeira beradeira, faço questão de prestigiar, porque na minha infância e adolescência não tínhamos nada parecido. Convido todo mundo a vir com a família, porque está tudo maravilhoso. Ninguém vai se decepcionar; pelo contrário, todos vão se emocionar bastante e criar uma memória inesquecível”, afirmou.

Já a guarda portuária Eveli Souza, levou as filhas gêmeas de três anos para visitar o espaço temático e apontou como o lazer em família se conecta ao sentimento de pertencimento e orgulho pelo crescimento de Rondônia. “Para quem mora na Capital e tem criança, essa iniciativa é fundamental para vivenciar o espírito do Natal. Fiz questão de trazer minhas filhas para aproveitarem esse espaço incrível e verem o Papai Noel. Como toda a nossa família foi constituída aqui em Rondônia, ficamos muito felizes e orgulhosos de acompanhar de perto o desenvolvimento do estado e de fazer parte dessa história”, relatou.

VISITAÇÃO GRATUITA

O Palácio Rio Madeira promete ser o lugar mais “congelante” e, ao mesmo tempo, mais caloroso de Porto Velho neste fim de ano — um cenário pensado para encantar nos detalhes e render boas fotos e vídeos. O espetáculo de luzes segue até 10 de janeiro, com visitação gratuita aberta a toda a população.