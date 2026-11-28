Por Wania Ressutti

Publicada em 28/11/2026 às 12h10

Cacoal recebe neste sábado (28) do governo de Rondônia, o escritório local da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia (Emater-RO), após uma ampla obra de revitalização, recuperação e ampliação do imóvel. O local conta com um ambiente renovado para o atendimento de quem vive do campo e melhores condições para fortalecer o desenvolvimento rural,

Com investimento de R$ 669.917,07, a reforma teve início em 28 de junho de 2025 e foi concluída em 11 de novembro de 2026. Os serviços contemplaram uma área construída de 436,8 metros quadrados, incluindo revitalização, recuperação, ampliação, demolição e manutenção preventiva e corretiva da estrutura.

A melhoria representa um importante avanço na infraestrutura de atendimento da extensão rural no município, proporcionando um espaço mais adequado para receber agricultores e agricultoras, realizar orientações técnicas e desenvolver as atividades que contribuirão para o engajamento da produção agropecuária.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o investimento reflete o compromisso da gestão estadual com o aprimoramento do setor produtivo e com a melhoria dos serviços oferecidos às famílias rurais. “O objetivo é oferecer aos produtores uma assistência técnica dcom profissionais valorizados e espaços adequados para desenvolver esse trabalho tão importante para o crescimento do estado”, pontuou.

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

Localizado na avenida Presidente Médici, nº 1854, no bairro Jardim Clodoaldo, o escritório local da Emater-RO, em Cacoal conta com uma equipe de 12 profissionais, que atuam diretamente nas ações de assistência técnica e extensão rural. O quadro é formado por nove extensionistas, sendo cinco da área rural, três da área social e um da área de gestão, além de dois técnicos agrícolas e um profissional de apoio administrativo, para atendimento à cerca de 780 famílias de agricultores cadastradas, além dos atendimentos eventuais.

Essa equipe multidisciplinar desenvolve atividades de orientação, acompanhamento e apoio aos produtores rurais, contribuindo para a melhoria dos sistemas produtivos, a valorização da agricultura familiar, a gestão das propriedades e a promoção de práticas sustentáveis no campo.

O diretor-presidente da Emater-RO, Alessandro Pedralli da Silva ressalta que a revitalização da unidade representa um avanço importante para a instituição e, principalmente para os profissionais e produtores que utilizam os serviços do escritório. “Estamos investindo na modernização das unidades da Emater-RO porque entendemos que fortalecer a extensão rural é estar mais perto do produtor, compreender suas necessidades e oferecer o suporte necessário para que ele possa produzir mais, melhorar sua renda e desenvolver sua propriedade”.

VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL

A revitalização do escritório vai além da recuperação de uma estrutura física. Representa um investimento na qualidade dos serviços públicos oferecidos ao meio rural e na valorização dos profissionais que trabalham diariamente junto às famílias produtoras.

Com melhores condições de infraestrutura, a unidade reforça sua capacidade de acolhimento e de apoio às atividades produtivas, assegurando uma assistência técnica eficiente e ações de extensão rural voltadas ao desenvolvimento econômico e social de Cacoal e de Rondônia.

A solenidade oficial de entrega do prédio reformado acontece no próprio escritório local da Emater-RO será realizada neste sábado, dia 28 de novembro de 2026, no próprio escritório local da Emater-RO, em Cacoal.