Por Andréia Fortini

Publicada em 28/11/2026 às 11h45

O governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa/RO) e do Núcleo Estadual de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, HIV/Aids e Hepatites Virais (NISTHV), em conjunto com o Ministério da Saúde (MS) iniciou, em Guajará-Mirim, nesta quinta-feira (26) o combate às hepatites virais B, C e Delta, com visita técnica à Aldeia Tanajura, onde vivem 58 famílias do povo Oro Nao. A ação integra o Programa Brasil Saudável, uma iniciativa interministerial do governo federal voltada a doenças determinadas socialmente.

Guajará-Mirim, que abriga seis povos originários e um total de 6.375 indígenas, distribuídos em 77 aldeias reconhecidas pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), é um dos três municípios brasileiros selecionados para o projeto, ao lado de Lábrea (AM) e Santarém (PA).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha a gestão das regiões de fronteira reflete a integração entre os governos estadual, federal e os parceiros locais, possibilitando o diagnóstico, a prevenção e o tratamento das hepatites virais até a Aldeia Tanajura, pois isso garante dignidade, respeito cultural e qualidade de vida aos nossos povos indígenas.

DESAFIOS LOGÍSTICOS

A ação integra o Programa Brasil Saudável, uma iniciativa interministerial do governo federal voltada a doenças determinadas socialmente

Para subsidiar o plano de microeliminação no município e superar os desafios logísticos da região, a programação reúne a rede local de saúde, que inclui: o Serviço de Atenção Especializada (SAE/Guajará-Mirim), a Vigilância Epidemiológica Municipal, Laboratório de Fronteira (Lafron), Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) Porto Velho, Casa de Saúde Indígena (Casai) e Instituto Federal de Rondônia (Ifro).

A coordenadora-geral de Vigilância das Hepatites Virais do MS, Tiemi Arakawa ressalta a importância da escuta local. “Por ser equitativo, o Sistema Único de Saúde (SUS) precisa atender às especificidades das populações. Ouvir a comunidade e entender a realidade cultural nos permite planejar melhor a logística e dar uma resposta efetiva”.

A coordenadora estadual das Hepatites Virais da Agevisa/RO, Francilene Alves, destacou a relevância da presença das equipes do Ministério da Saúde, Casai e Agevisa/RO para construir essa atuação diretamente no território indígena.

PROTAGONISMO

O diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima destaca que “o fato de Rondônia estar integrado junto aos três municípios escolhidos pelo projeto reflete o papel estratégico do estado nos cuidados com a saúde de fronteira para proteger os povos indígenas”.

ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Para o enfermeiro responsável pela Divisão de Saúde Indígena (Diasi)do Dsei/PVH, Juan Andrade, o diálogo garante o êxito da operação. “Viemos nos reunir com as lideranças da Aldeia Tanajura para articular essa ação conjunta de rastreio e tratamento na aldeia e comunidades vizinhas”. Na ponta, o cacique da Aldeia Tanajura, Dimaito Oro Nao, celebrou a mobilização: “Estamos falando da hepatite, uma doença que mata. Há mais de cinco anos não temos uma ação grande aqui, com médicos e exames. Queremos muito essa missão de volta aqui na nossa Terra indígena para beneficiar não só a nossa aldeia, mas os parentes vizinhos, porque a nossa gente precisa”.