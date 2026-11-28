Por Amanda Ferreira

Publicada em 28/11/2026 às 11h13

Com o objetivo de incentivar o protagonismo juvenil, por meio de atividades lúdicas e práticas de auditoria cívica, 14 escolas da rede estadual de ensino participam, em 2026, do projeto Estudante Auditor, iniciativa da Controladoria-Geral do Estado (CGE), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc). A competição envolve os estudantes na identificação de pontos de melhoria no ambiente escolar e na elaboração de soluções relacionadas à transparência pública, ao controle e à participação social. O encerramento da edição será realizado no dia 9 de dezembro, em evento destinado a autoridades, representantes das escolas e participantes do projeto, data em que também é celebrado o Dia Internacional de Combate à Corrupção.

A iniciativa estimula a participação dos jovens na comunidade escolar e na sociedade, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como: comunicação, trabalho em equipe e resolução de conflitos, além de conscientizar os estudantes sobre direitos e deveres como cidadãos.

A metodologia é organizada em cinco etapas:

Observar;

Explorar;

Agir;

Avaliar; e

Modificar.

Nesse processo, os alunos identificam necessidades da escola, aprofundam a investigação sobre situações que podem ser aprimoradas, realizam auditorias cívicas, avaliam os resultados e desenvolvem propostas práticas para promover melhorias no ambiente escolar.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa incentiva a participação dos jovens na construção de soluções para a comunidade. “O projeto Estudante Auditor estimula os estudantes a compreenderem, desde a escola, a importância da cidadania, da ética e da participação social. Ao identificar necessidades da comunidade escolar e propor soluções, os jovens desenvolvem o senso de responsabilidade e percebem que também podem contribuir para a melhoria dos serviços públicos e da sociedade”, salientou.

O titular da Seduc, Alisson Maia, ressaltou que a proposta também contribui para o desenvolvimento de competências importantes para a formação dos estudantes. “A iniciativa amplia as oportunidades de aprendizagem ao envolver os alunos em atividades práticas de investigação, diálogo e construção de soluções. Esse processo estimula o pensamento crítico, a autonomia e o trabalho em equipe, além de valorizar a participação dos jovens na construção de uma escola mais transparente e participativa.”

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Entre as atividades da competição estão a oficina de capacitação dos professores orientadores e suplentes, a formação das equipes, a produção do grito de guerra e o gerenciamento das redes sociais, que também integram os critérios de avaliação.

Outra etapa é a Auditoria Cívica, na qual os estudantes utilizam formulários elaborados pela coordenação para analisar os espaços e as condições da escola. As informações coletadas são organizadas em relatórios que servem de base para o desafio final, etapa prática em que as equipes apresentam propostas para solucionar os pontos de melhoria identificados.

A iniciativa estimula a participação dos jovens na comunidade escolar e na sociedade

A titular da Gerência de Apoio Pedagógico Integrado (Gapi), Paula Fernanda Benarrosh, destacou a importante participação dos estudantes na identificação de demandas e na construção de soluções para a comunidade escolar. “O projeto Estudante Auditor proporciona aos alunos a oportunidade de participar ativamente da realidade da escola, desenvolvendo o pensamento crítico, a responsabilidade social e a capacidade de trabalhar em equipe.”

A assessora de Inovação e Prevenção à Corrupção da CGE e coordenadora do projeto Estudante Auditor na instituição, Victoria Santos, afirmou que a iniciativa busca aproximar os estudantes de temas, como: cidadania, ética, transparência e controle social de maneira prática e participativa. “Mais do que uma competição, o projeto é uma oportunidade de mostrar aos jovens que eles têm voz, podem participar das decisões e contribuir para uma sociedade mais consciente, ética e comprometida com o bem coletivo.”

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Em 2026, a tarefa especial tem como tema “O Uso da Inteligência Artificial de Forma Ética na Escola”. A atividade propõe que os estudantes investiguem ferramentas de inteligência artificial utilizadas na rotina escolar, identificando suas aplicações na produção de imagens, organização dos estudos e elaboração de mapas mentais. Também são trabalhados o discernimento e a checagem das informações fornecidas pelas ferramentas, a verificação de fontes confiáveis e os limites entre o uso da tecnologia como apoio e a autoria dos trabalhos escolares.

O desafio fisnal consiste na elaboração de ações práticas relacionadas aos pontos de melhorias identificados durante a Auditoria Cívica. As propostas devem contemplar pelo menos um dos eixos de atuação do projeto: transparência pública, controle e participação social ou melhoria do ambiente escolar. A competição também prevê premiação para as equipes, além do reconhecimento às escolas e aos professores com melhor desempenho.

ESCOLAS SELECIONADAS

Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio Honorina Lucas de Brito, em Cacoal; Marcos Bispo da Silva, em Ji-Paraná; Barão do Solimões, em Porto Velho; Estudo e Trabalho, em Porto Velho; Capitão Cláudio Manoel da Costa, em Porto Velho; Paulo Freire, em Itapuã do Oeste; Eduardo Lima e Silva, em Porto Velho; Maria de Abreu Bianco, em Buritis; Cora Coralina, em Ariquemes; Ricardo Cantanhede, em Ariquemes; Rocha Leal e Professor Salomão Silva, em Guajará-Mirim; escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral Marechal Rondon, em Buritis; Colégio Tiradentes da Polícia Militar Unidade V (CTPM V), em Vilhena.

PREMIAÇÃO

A premiação contempla três categorias. Na classificação das escolas, os valores são de R$ 30 mil reais para o primeiro lugar; R$ 25 mil reais para o segundo; e R$ 20 mil reais para o terceiro.

Para os professores, os prêmios são de R$ 20 mil reais; R$ 15 mil reais; e R$ 10 mil reais, respectivamente.

Na categoria especial das equipes, os valores seguem a mesma distribuição: R$ 20 mil reais para o primeiro lugar; R$ 15 mil reais para o segundo; e R$ 10 mil reais para o terceiro.