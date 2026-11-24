Por Robson Oliveira

Publicada em 24/11/2026 às 13h34

REPERCUSSÃO

A entrevista do ex-governador Daniel Pereira ao podcast Resenha Política, comandado por este cabeça chata, repercutiu na sessão de ontem do Tribunal de Justiça de Rondônia. As observações feitas pelo ex-governador sobre o crescimento do orçamento do Judiciário provocaram manifestações e uma apresentação de números pela direção da Corte. Pelo que a coluna apurou, as críticas de Daniel ao orçamento do Tribunal não encontram respaldo em alguns dos argumentos utilizados. A comparação entre o crescimento das despesas e a quantidade de comarcas, por exemplo, é superficial, segundo uma fonte no TJ.

APURAÇÃO

A coluna apurou que o número de unidades judiciais não é o único indicador da estrutura necessária para prestar os serviços jurisdicionais. É preciso considerar a evolução do quadro de magistrados, servidores, demandas processuais e despesas operacionais. A direção do TJ apresentou números para demonstrar justamente essa realidade. Pelo que a coluna apurou, as críticas de Daniel ao orçamento do Tribunal não encontram respaldo em alguns dos argumentos utilizados.

SUPERFICIALIDADE

A comparação entre o crescimento das despesas e a quantidade de comarcas, por exemplo, é superficial. O número de unidades judiciais não é o único indicador da estrutura necessária para prestar os serviços jurisdicionais. É preciso com considerar a evolução do quadro de magistrados, servidores, demandas processuais e despesas operacionais. A direção do TJ apresentou números para demonstrar justamente essa realidade.

PROBLEMA

Mas seria um erro reduzir a entrevista a uma crítica isolada ao Judiciário. Daniel Pereira ampliou o debate e questionou também o crescimento das dotações orçamentárias do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública. Na avaliação do ex-governador, os recursos destinados a essas instituições cresceram em proporção que compromete a capacidade de investimento do Executivo. O problema, portanto, não está apenas no tamanho do orçamento de uma instituição, mas na fatia cada vez maior que os poderes e órgãos retiram de um orçamento que também precisa financiar hospitais, escolas, estradas e segurança pública.

NÚMEROS

Os números de 2026 ajudam a entender a discussão. Judiciário, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública recebem, juntos, aproximadamente 25,11% do orçamento estadual. São mais de R$ 4,6 bilhões. Ao Executivo, responsável pela maior parte das políticas públicas e investimentos, cabem 74,89%.

DIMINUIÇÃO

Na entrevista, Daniel defendeu que o percentual destinado ao conjunto dos Poderes e órgãos autônomos deveria ficar entre 13% e 15%. A redução, segundo sua proposta, permitiria ampliar significativamente a capacidade de investimento do Estado. É uma tese que merece debate, inclusive porque mexe com estruturas consolidadas e interesses institucionais poderosos.

COLETIVO

Não se trata de negar a autonomia financeira dos Poderes, muito menos de desconsiderar a importância dos serviços que prestam. Trata-se de discutir se a distribuição atual dos recursos atende ao interesse coletivo e se o modelo permite que o Executivo cumpra suas obrigações com a população.

SERVIÇOS

A direção do Tribunal tem o direito de defender seu orçamento e apresentar suas justificativas. Daniel tem o direito de questionar o modelo de repartição. E a sociedade tem o direito de saber por que, enquanto as instituições ampliam suas fatias, a capacidade de investimento em serviços e infraestrutura continua sendo uma das grandes preocupações do Estado.

QUEDA

No fim, a discussão não deveria ser sobre quem ganha a queda de braço institucional, mas sobre quanto custa manter a máquina pública e quanto sobra para fazê-la produzir resultados. Afinal, orçamento não é patrimônio de Poder algum. É dinheiro do contribuinte.

CONTRAPONTO

A entrevista dos representantes das cooperativas de garimpeiros ao Rondônia Dinâmica merece um contraponto. Não porque os dirigentes do setor não tenham direito de defender sua atividade, apresentar argumentos e questionar a fiscalização ambiental. Têm. O problema começa quando a defesa do garimpo se transforma numa narrativa seletiva, na qual todos os prejuízos parecem ter endereço certo: as hidrelétricas. Já os garimpeiros aparecem quase como vítimas de uma conspiração ambiental.

GARIMPO

Na entrevista, Edvaldo Lopes e Geomário Sena praticamente absolvem a atividade garimpeira dos danos ao Rio Madeira. Um deles atribui às hidrelétricas a destruição de oito cachoeiras, inclusive a de Teotônio. É um argumento que merece discussão técnica, mas não serve como salvo-conduto para o garimpo. Uma agressão ambiental não anula a outra. O fato de as usinas terem provocado profundas alterações no rio não transforma dragas em equipamentos de preservação ambiental.

INDAGAÇÃO

Há, entretanto, perguntas que ficaram fora da conversa e que são muito mais incômodas do que discutir quantas cachoeiras desapareceram. Onde está a discussão sobre a sonegação fiscal na cadeia de extração, comercialização e circulação do ouro? Como se controla a origem do metal, sua produção efetiva e o recolhimento dos tributos devidos?

CADEIA

Que mecanismos impedem que uma atividade de grande movimentação financeira seja utilizada para lavagem de dinheiro? E qual é o grau de infiltração de organizações criminosas nesse mercado, já identificado como área de interesse das autoridades de investigação e fiscalização na Amazônia? Não se trata de condenar antecipadamente cooperativas ou trabalhadores, tampouco atribuir crimes aos entrevistados. Trata-se de reconhecer que o garimpo não é apenas uma atividade econômica familiar, como apresentado pelos dirigentes. Existe uma cadeia comercial, financeira e logística que precisa ser submetida à transparência, à fiscalização e ao controle do Estado.

MERCÚRIO

Também não basta dizer que as retortas recuperam mais de 99% do mercúrio utilizado. Se esse percentual foi apresentado, os laudos precisam ser conhecidos, os estudos disponibilizados e os procedimentos submetidos à verificação independente. Uma afirmação feita em entrevista não substitui comprovação científica. O mercúrio é um problema que não desaparece com explicações. Sua contaminação pode alcançar a água, os sedimentos e os organismos aquáticos, com consequências para os peixes e para quem deles se alimenta.

CONTA

O debate precisa considerar os efeitos sobre a pesca, a segurança alimentar e a saúde das populações ribeirinhas. O pescador que depende do Madeira não pode ser tratado como personagem secundário de uma discussão sobre o direito de explorar ouro. E há uma ironia nessa defesa econômica: os representantes falam dos milhões movimentados pelas dragas, dos salários dos trabalhadores, das compras no comércio de Porto Velho e da riqueza produzida. Muito bem. Mas riqueza para quem? Quanto efetivamente fica em Rondônia? Quanto retorna à sociedade em impostos? Qual é o custo ambiental dessa movimentação? E quem paga a conta quando o rio apresenta sinais de contaminação?

DUBIEDADE

O argumento de que o garimpo sustenta famílias merece consideração. Mas também é preciso considerar as famílias que vivem da pesca, da agricultura e de outras atividades ligadas ao Madeira. Essas pessoas não podem perder seu patrimônio natural para que outra atividade econômica seja apresentada como indispensável. O debate não pode ser reduzido à falsa escolha entre garimpeiros e ambientalistas, como se defender o rio significasse defender o desemprego. Muito menos pode servir para transformar toda operação da Polícia Federal e do Ibama em perseguição a trabalhadores. Se houver abuso na fiscalização, que se investigue. Se houver equipamento regular destruído indevidamente, que se responsabilize quem praticou o ato. Mas regularidade documental de uma embarcação não é atestado de inocência ambiental, fiscal ou criminal de toda a atividade.

IMPACTOS

O Rio Madeira já sofreu impactos profundos das hidrelétricas, do desmatamento, da ocupação desordenada e de diferentes formas de exploração econômica. Acrescentar o garimpo a essa lista de pressões não é perseguição ideológica. É reconhecer uma realidade que exige investigação e responsabilidade. Os dirigentes das cooperativas têm todo o direito de defender o garimpo. O que não podem esperar é que a sociedade aceite uma versão na qual o setor só produz emprego, renda e desenvolvimento, enquanto os problemas ambientais, tributários e criminais ficam convenientemente fora do enquadramento.

POLILÂMINA

A iniciativa da Federação Nacional dos Comunicadores (Fenacom), presidida pelo rondoniense Fábio Camilo, merece reconhecimento. Com apoio do governador Marcos Rocha e de outras personalidades, Fábio lidera uma mobilização para incluir Rondônia no mapa de acesso à Polilaminina, tratamento inovador desenvolvido pela dra. Tatiana Sampaio, que abre perspectivas de recuperação de movimentos para pacientes com lesões medulares. Mais que uma articulação institucional, é uma causa humana, que pode devolver esperança a quem convive com a paraplegia. A Fenacom, sob a liderança de Fábio Camilo, mostra que a comunicação também pode ultrapassar os microfones e as manchetes para abraçar causas que transformam vidas. Afinal, há lutas cujo maior resultado não se mede em votos ou discursos, mas na possibilidade de voltar a andar.

SUPER

Há uma ala política formada de parlamentares e auxiliares de Marcos Rogério que defende na reforma administrativa a criação de uma super secretaria de infraestrura para que seja comandada pelo deputado federal campeão de votos Lucio Mosquini. A proposta é embrionária, mas está sendo ventilada. O parlamentar foi assuntando por políticos para que aceite e desconversou alegando que cabe ao governador a decisão. Competência é o que não falta ao parlamentar o problema é escolher entre permanecer no Congresso ou no Governo.