Por Itamar Ferreira

Publicada em 24/11/2026 às 13h50

A jornada de trabalho no Brasil vem reduzindo gradualmente nos últimos 100 anos, tendo evoluído de jornadas diárias de até 16 horas no início dos anos 1900, para 8 horas e 48 semanais na Constituição de 1934. Em 1988, na Constituição Cidadã, foi reduzida de 48 para 44 horas semanais com a escala 6 x 1. Agora em 2026, um novo avanço, houve a redução de 44 para 40 horas, com um escala de 5 dias de trabalho e 2 dois de folgas remunerada (6 x 2).

A Emenda Constitucional nº 141, de 16/10/ 2026, instituiu a escala 5 x 2 com redução da jornada atual de 44 para 40 horas semanais. Posteriormente o ministro Flávio Dino do STF concedeu, no último 12/11, uma liminar sobre o tema, a qual ainda será analisada pelo Plenário da Corte e no último dia 19 Lula assinou o Decreto nº 13.173 para regulamentar a transição para a escala 5x2 e a redução gradual da jornada, que terá um período de transição entre 16/12/2026 e 16 de dezembro de 2027.

ALGUNS PONTOS MAIS RELEVANTES DA NOVA ESCALA 5 X 2

1º) A partir de 16/12/2026 a escala semanal de 5 dias trabalhados com 2 de descanso remunerado (5 x 2) entrará plenamente em vigor. A regra de transição de 12 meses é apenas para a quantidade semanal de horas, que na primeira etapa será de 42 horas por semana e na etapa definitiva, a partir de 16/12/2027, será de 40 horas;

2º) A jornada diária durante o período de transição, a partir do dia 12/12/206, será de 8 horas e 24 minutos, sem pagamento de horas extras em relação aos 24 minutos (STF);

3º) As escalas em atividades que funcionam todos os dias, como comércio, turismo e transporte, com características específicas, o STF estabeleceu que os 2 dias de descanso será obrigatório, mas que a forma de distribuí-los poderá ser ajustada por acordos e convenções coletivas. O ministro Dino estabeleceu que nos primeiros 90 dias da nova jornada o governo poderá editar normas temporárias para tratar situações em que as negociações não avancem;

4º) As horas extras ficarão um pouco mais caras e com novos divisores, com o seguinte cálculo: atualmente com o divisor de 220 um empregado que recebe R$ 2.000,00 tem um salário-hora de R$ 9,09, o qual passará para R$ 9,52 com o divisor de 210 (de 42 horas) do período de transição (4,73% a mais) e a partir de 16/12/2027 com o divisor de 200 (das 40 horas), para R$ 10,00 (10% a mais em relação à 6 x 1);

5º) Nos turnos de revezamento permanece a jornada de 6 horas diárias, mas o Decreto presidencial prevê que acordos e convenções coletivas estabeleçam regras diferentes, desde que respeitem os novos limites semanais e garantam os dois dias de repouso remunerado;

6º) Na jornada de 12 x 36 a regulamentação estabelece a necessidade de compensar as horas trabalhadas ou pagar horas extras quando a jornada mensal resultar, em média, em uma carga superior ao limite semanal de 42 horas. As condições específicas deverão ser definidas em acordos ou convenções coletivas;

7º) A decisão do STF determinou que as cláusulas que forem incompatíveis com a escala 5 x 2 e com as 40 horas semanais perderão a validade a partir da entrada em vigor das novas regras; as demais continuam valendo e foi estabelecido um prazo de 90 dias para que sindicatos e empresas renegociem as cláusulas que precisarem ser adaptadas;

Encerrando esta breve análise, é importante observar que novas mudanças poderão ocorrer em breve, no STF em que o Plenário julgará a decisão monocrática de Flávio Dino, no Congresso Nacional ao qual o STF estabeleceu um prazo de 180 dias para que sejam regulamentadas as atividades com características específicas/adaptação de micros e pequenas empresas; além do fato do governo poder editar normas temporárias nos próximos 90 dias e outras Portarias.

* Itamar Ferreira é advogado trabalhista, jornalista e ex-presidente do Sindicato dos Bancários e da Central Única dos Trabalhadores (CUT-RO).