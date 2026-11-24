Por Assessoria

Publicada em 24/11/2026 às 13h40

O deputado federal Dr. Fernando Máximo (PL-RO) votou contra o pacote de ajuste fiscal do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aprovado pela Câmara dos Deputados nesta segunda-feira (23). A proposta amplia a redução dos benefícios tributários concedidos a empresas e estabelece novos mecanismos de contenção das despesas públicas, com reflexos na execução do orçamento federal.

O posicionamento de Dr. Fernando Máximo consta no registro nominal da votação do Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026. O parlamentar acompanhou a orientação da liderança do Partido Liberal, que encaminhou voto contrário à matéria.

Apesar da orientação partidária, sete deputados do PL votaram favoravelmente ao projeto. No plenário, a proposta recebeu 353 votos a favor e 128 contrários, além de cinco abstenções e dez obstruções.

Entre as principais medidas aprovadas está a ampliação do percentual de redução dos incentivos tributários federais, que passará de 10% para 20%. A estimativa do governo federal é obter aproximadamente R$ 15 bilhões em arrecadação adicional somente com essa medida.

O texto também estabelece restrições à utilização de créditos tributários pelas empresas para compensação de impostos e amplia os mecanismos de contingenciamento de despesas públicas a partir de 2027. Uma das mudanças permite reduzir o limite de crescimento real das despesas do Executivo de 2,5% para 2% ao ano, além de ampliar as possibilidades de limitação de despesas durante a execução orçamentária.

As medidas também levantam preocupações quanto à capacidade de financiamento e manutenção de políticas públicas essenciais. Com a ampliação dos mecanismos de contenção orçamentária, despesas que dependem de disponibilidade financeira podem sofrer limitações, o que exige atenção especial às áreas de saúde e educação, fundamentais para o atendimento da população.

Nesse cenário, o voto contrário de Dr. Fernando Máximo reforça seu posicionamento em defesa da preservação dos recursos destinados aos serviços públicos, especialmente à saúde, ao Sistema Único de Saúde (SUS) e à educação. A preocupação é evitar que medidas de ajuste fiscal comprometam investimentos, atendimentos e políticas públicas que chegam diretamente à população.

A Câmara concluiu a votação da proposta, mantendo o texto anteriormente aprovado pelo Senado Federal. Com isso, o projeto segue para sanção presidencial.