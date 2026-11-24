Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/11/2026 às 13h30

A realização do Natal de Luz 2026 em Rolim de Moura recebeu recursos provenientes de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Alan Queiroz (PL). A iniciativa é desenvolvida em parceria com a prefeitura do município e o Governo de Rondônia.

O parlamentar participou da abertura da programação na Praça Durvalino de Oliveira, espaço que recebeu iluminação temática e atrações culturais destinadas às famílias do município.

Ao comentar sua participação na iniciativa, Queiroz destacou a contribuição da emenda parlamentar para a promoção de atividades culturais, de lazer e de confraternização entre os moradores.

O deputado também agradeceu ao prefeito Aldo Júlio, ao superintendente da Setur, Gilvan Pereira, e aos demais envolvidos na organização das festividades natalinas.