Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/11/2026 às 14h00

Reeleição – Os políticos reeleitos e eleitos em outubro serão empossados em janeiro (5) presidente da República e governadores (6). Para os demais cargos, proporcionais, (senador, deputados federais e estaduais), 1º de fevereiro. Provavelmente participamos das últimas eleições (as de outubro) com os eleitos a cargos majoritários disputando à reeleição. É que foram aprovadas pelo Congresso e, não foram aplicadas nas eleições de outubro mudanças na Lei Eleitoral encerrado a reeleição para os cargos majoritários (presidente da República, governadores e prefeitos) e mandatos de cinco anos. A nova Lei Eleitoral não foi aplicada este ano, porque não teve aprovação um ano antes, ou seja, deveria ser sancionada até o dia 5 de outubro de 2025. Mas certamente deverá estar entre as prioridades do Congresso Nacional a partir da próxima legislatura, que iniciará em fevereiro e estar em vigor para as eleições gerais de 2030.

Reeleição II – Também não teremos mais eleições de dois em dois anos, somente de cinco em cinco, sem reeleição. É bem provável que os prefeitos que foram reeleitos e eleitos em 2024 tenham os mandatos prorrogados para mais dois anos, para que o processo eletivo coincida com a dos demais cargos. A interrogação fica da possibilidade de os prefeitos e vices, que assumiram em 2025 com mandatos até 2028, poderão entrar na disputa dos mesmos cargos caso as eleições gerais sejam realizadas em 2030, conforme a nova legislação aprovada por senadores e deputados federais. Um exemplo. O prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro (Podemos), foi reeleito em 2024. Ele poderá concorrer em 2030? Teremos eleições a prefeito, vice e vereadores em 2028 conforme a legislação eleitoral atual? Ou os mandatos serão prorrogados em dois para a coincidência das eleições em 2030? Caso os mandatos sejam prorrogados em dois anos, os prefeitos reeleitos em 2024 terão mandatos de 10 anos.

Diplomação – Antes de serem reempossados, os candidatos que foram reeleitos, ou os empossados (primeiro mandato), é necessária a diplomação pela Justiça Eleitoral. A diplomação é a confirmação de que a eleição (ou a reeleição) foi regular, formaliza a vitória e declara o candidato apto a ser empossado. Em Rondônia, ainda, não temos data para diplomação, mas ela deve ser realizada até o dia 18 de dezembro. A diplomação do presidente da República e do vice é feita pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) govenadores e os vices, senadores, deputados federais e estaduais/distritais. AS Juntas Eleitorais diplomam prefeitos, vices e vereadores. O TSE proíbe diplomação de candidatos com registro indeferido, mesmo que estejam sub judice. A diplomação altera o status jurídico dos parlamentares. No caso de deputados federais, estaduais e senadores a imunidade parlamentar passa a valer formalmente a partir da expedição do diploma assegurando foro privilegiado e regras específicas para prisão. A diplomação encerra o processo eleitoral e atesta o direito ao cargo.

Futuro – Temos vários prefeitos em condições de disputar o Governo do Estado, vários com chances de sucesso. Um deles Leo Moraes, de Porto Velho, que preside o Podemos em Rondônia. Pelo trabalho que realiza nos quase dois anos de administração, é nome certo para a sucessão estadual, a princípio, de acordo com a legislação eleitoral atual, em 2028. Caso mantenha o ritmo de trabalho, não terá dificuldades para a reeleição e, caso os mandatos sejam prorrogados em mais dois anos, disputar a sucessão estadual em 2030 em condições excepcionais de atingir o objetivo. Caso as mudanças sejam aplicadas em 2027 (Reforma Eleitoral), Leo Moraes deverá ser o nome de maior expressividade para concorrer a governador, mesmo que o governador-eleito, Marcos Rogério, presidente regional do PL, que assumirá em janeiro, venha a concorrer à reeleição em 2030. São previsões, coerentes, caso tenhamos eleições gerais em 2030 e os governadores que forem empossados em janeiro entrem na disputa, porque teriam os mandatos encolhidos em dois anos.

TeleNeuro – O primeiro ponto de atendimento do Programa TeleNeuro, uma iniciativa do Consórcio Intermunicipal da Região Centro Oeste do Estado de Rondônia (Cincero), com a parceria do Hospital Pequeno Príncipe, de Curitiba, foi inaugurado na última semana em Vale do Paraíso. O deputado Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná), vice-presidente da Assembleia Legislativa (Ale), participou do evento e assumiu compromisso de liberar, via Emenda Parlamentar em 2027, R$ 2 milhões para dar continuidade no tratamento de pacientes neurodivergentes. Laerte atendeu pedido do prefeito Charles Gomes (PSD). O parlamentar já liberou R$ 500 mil para contratação de serviços especializados e tratamento para que os convênios sejam formalizados. “Cuidar de gente, é gostar de gente, é o que a gente sabe fazer. Esse time todo que está aqui vive para cuidar de pessoas, tem mandato para cuidar de gente”, disse Laerte Gomes.

Respigo

Movimentação enorme hoje (24) nos corredores e gabinetes da Assembleia Legislativa (Ale). Prefeitos, vereadores, várias lideranças regionais comerciais e agrícolas estiveram mantendo contato com os deputados, a maioria reivindicando inclusão nas Emendas Parlamentares que serão distribuídas no próximo ano +++ A expectativa a maior é sobre a discussão e votação do Orçamento 2027, de 20,44 bilhões, que está sendo relatado pelo deputado Ezequiel Neiva (UB-Cerejeiras). O prazo para ir a plenário é 23 de dezembro +++ Os servidores da Assembleia Legislativa (Ale-RO) estão na expectativa de votação do abono natalino, que está nas comissões. Os deputados já aprovaram abonos do Tribunal de Justiça (TJ), Ministério Público (MP) e Tribunal de Contas (TC) faltando o dos servidores da Casa do Povo +++ Recursos financeiros-orçamentários têm. Faltam a discussão e votação plenária, e definição do valor +++ O campeonato Brasileiro tem um jogo na noite de hoje (24). O Palmeiras, vice-campeão (o campeão antecipado é o Flamengo) enfrenta a Chapecoense, que está na última colocação, em jogo na Arena Condá, em Chapecó (SC), às 17h.