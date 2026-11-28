Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 28/11/2026 às 11h17

Além das luzes, das atrações e da programação especial de fim de ano, o Natal Porto Velho Luz 2026 terá um prêmio especial para os visitantes: uma motocicleta zero quilômetro. O sorteio será realizado às 20h do dia 25 de dezembro, no Parque da Cidade, e um dos participantes poderá terminar a noite de Natal com um presente inesperado.

O prêmio será uma Yamaha ZR Hybrid Connected, modelo 2026/2027. Para concorrer, os interessados deverão realizar o cadastro pelo aplicativo PVH+ ou na tenda de atendimento instalada no Parque da Cidade.

Também será necessário fazer o check-in presencial por meio de QR Code no dia do evento e estar presente no momento do sorteio, marcado para as 20h do dia 25 de dezembro.

O prefeito Léo Moraes destacou que a motocicleta será oferecida por meio de uma parceria com a iniciativa privada, sem custos para a Prefeitura.

“Por meio de uma parceria, conseguimos levar esse presentão que vai deixar a noite de Natal mais feliz para um dos nossos cidadãos. Essa é a segunda edição desse evento, que reúne famílias em momentos inesquecíveis”, disse o prefeito Léo Moraes.

Responsável pela gestão do Parque da Cidade, o presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano (Emdur), Bruno Holanda, afirmou que a expectativa é superar o público registrado na edição anterior.

“Está tudo preparado para receber a nossa população. No ano passado foram quase um milhão de visitas e, neste ano, a estrutura está ampliada e modernizada”, afirmou Bruno Holanda.

O Natal Porto Velho Luz 2026 começa neste sábado (28), com abertura dos portões do Parque da Cidade às 16h. A programação contará com atrações gratuitas, espaços temáticos e atividades de lazer para crianças e adultos.

Para participar do sorteio, os visitantes devem baixar o aplicativo PVH+ e acompanhar as orientações da promoção.