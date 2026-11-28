Por Gerlen Oliveira

Publicada em 28/11/2026 às 11h25

O governo de Rondônia participa da 102ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal (Consesp), realizada nos dias 25, 26 e 27 de novembro, em Balneário Camboriú. O encontro reúne secretários estaduais e representantes das forças de segurança de todo o país para discutir estratégias, compartilhar experiências e debater temas importantes para o fortalecimento da segurança pública brasileira.

Entre os assuntos da programação está a participação dos estados na construção das novas políticas públicas previstas na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 18/2025, aprovada pelo Congresso Nacional, em 3 de novembro.

Na quinta-feira (26), a participação de Rondônia ganhou destaque com a apresentação de boas práticas desenvolvidas pelo estado no enfrentamento à violência contra a mulher, onde o titular da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) compartilhou as iniciativas que contribuíram para que Rondônia alcançasse uma redução de 64,7% nos feminicídios, no período de janeiro a julho de 2026, colocando o estado em evidência no cenário nacional.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os resultados refletem o engajamento das políticas públicas de proteção às mulheres, com investimento em estratégias que priorizem a prevenção da violência. “Compartilhar boas práticas em uma reunião nacional é uma oportunidade de apresentar o trabalho realizado em Rondônia e contribuir para que outros estados também avancem no enfrentamento à violência contra a mulher”, evidenciou.

TECNOLOGIA E INTEGRAÇÃO

Entre as iniciativas apresentadas, como destaque está o acesso direto da Patrulha Maria da Penha ao Processo Judicial Eletrônico (PJe), por meio de token concedido pelo Poder Judiciário do Estado de Rondônia (TJRO), com aval da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A ferramenta permite que os policiais tenham acesso mais ágil às informações dos processos e às medidas protetivas, facilitando o acompanhamento dos casos e o atendimento às mulheres assistidas.

Entre as iniciativas apresentadas, como destaque está o acesso direto da Patrulha Maria da Penha

O estado também conta com o aplicativo SOS Mulher Protegida e a Operação Mulher Segura, iniciativas que ampliam os mecanismos de atendimento, prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar.

O secretário da Sesdec, José Hélio Pachá, destacou que a redução dos indicadores é resultado de um conjunto de ações que envolvem tecnologia, inteligência, integração institucional e prevenção. “A apresentação no Consesp permite compartilhar experiências que podem ser adaptadas e utilizadas por outras unidades da Federação. Esse resultado é fruto de um trabalho integrado, que envolve tecnologia, inteligência, atuação das forças de segurança e, principalmente, prevenção. Estamos apresentando aos demais estados iniciativas que têm produzido resultados concretos em Rondônia, como o acesso da Patrulha Maria da Penha ao Processo Judicial Eletrônico (PJe), desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Projeto Face a Face, desenvolvido pelo Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO). Mais do que reduzir indicadores, nosso propósito é proteger vidas, ampliar a rede de atendimento e impedir que a violência chegue ao extremo do feminicídio.”

PREVENÇÃO E REEDUCAÇÃO DE AGRESSORES

Outro destaque inédito é o Projeto Face a Face, desenvolvido pela Patrulha Maria da Penha de Ariquemes. A iniciativa trabalha diretamente com homens autores de violência doméstica, por meio de palestras multidisciplinares voltadas à conscientização, reflexão e reeducação, buscando prevenir a reincidência e o descumprimento das medidas protetivas. Os resultados demonstram a relevância da iniciativa. Entre os 498 homens que participaram do projeto, foram registrados apenas oito descumprimentos de medidas protetivas, o equivalente a 1,6%. Já entre os 694 homens que não participaram, foram registrados 152 descumprimentos, correspondentes a aproximadamente 22%.

Os dados reforçam a importância de associar as medidas de proteção às vítimas, como estratégias de prevenção e responsabilização dos agressores, ampliando o alcance das políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. A participação de Rondônia no Consesp representa também uma oportunidade de compartilhar experiências que podem contribuir para o aprimoramento das políticas de segurança pública em outros estados, com engajamento e cooperação entre as unidades da Federação, construindo estratégias conjuntas de proteção à vida.