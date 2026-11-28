Por Andréia Fortini

Publicada em 28/11/2026 às 11h21

O governo de Rondônia participou de um encontro para apresentação de um conjunto de atividades para descentralização das ações de saúde em todo território boliviano, tendo as regiões de fronteira um olhar especial pelas características próprias do território. A reunião, organizada pelo escritório da Organização Panamericana da Saúde da Bolívia – OPS/Bolívia em Cooperação técnica com o Ministério da Saúde da Bolívia, foi realizada em Guayaramerin.

O objetivo do encontro foi trabalhar em um formulário de avaliação de maturidade das capacidades das Redes Integradas de Serviço de Saúde (RISS). A reunião contou com a presença de representantes da Organização Panamericana da Saúde do Brasil – OPAS/Brasil, da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO), do serviço de Regulação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), de representantes dos municípios de linha de fronteira e do Conselho de secretários municipais de saúde de Rondônia (Cosems/RO) para conhecer a metodologia e ver a possibilidade de adaptação a realidade brasileira.

INTEGRAÇÃO

Os municípios de linha de fronteira enfrentam desafios nos atendimentos à população Boliviana, que aumenta a demanda dos serviços de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro. O processo de construção que vem acontecendo é fruto do trabalho do Observatório de Saúde da Fronteira, implantado no município de Guajará Mirim em janeiro de 2026 pelo governo de Rondônia, através da Agevisa/Sesau. O objetivo é fazer um diagnostico situacional e ter dados de saúde que permitam a tomada de decisões a nível municipal, estadual ou federal.

De acordo com o diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima, o intercâmbio reforça a segurança sanitária estadual. “A articulação técnica entre as instituições brasileiras e bolivianas permite identificar gargalos, compartilhar informações estratégicas e qualificar a tomada de decisão na vigilância em saúde”.

TROCA DE EXPERIÊNCIAS

Na quinta-feira (25), a reunião foi do lado brasileiro, com participação de ambas as equipes para conhecer o que o governo brasileiro tem como proposta de implantação para uma política nacional de Fronteiras e os municípios de fronteira apresentaram suas realidades e desafios de prestarem assistência a população brasileira e a boliviana. Segundo o coordenador do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância e Saúde (CIEVS) e responsável pela equipe técnica do Observatório de Saúde da Fronteira, dr. Eduardo Honda, “esse momento é que temos buscado há muitos anos, sentar num local de debate para encontrar soluções da fronteira construídas pelos dois países, respeitando as particularidades do Brasil e da Bolívia. Os encontros vêm ampliando a troca de experiências e o alinhamento técnico entre os dois países para fortalecer a vigilância e o cuidado na faixa de fronteira”.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a cooperação permanente beneficia diretamente a população local. “Rondônia tem papel estratégico na faixa de fronteira, e o trabalho conjunto com a Bolívia, o Ministério da Saúde e a Opas garante mais eficiência na prevenção e no cuidado em saúde para quem vive e circula nessa região”, evidenciou.

Segundo o oficial técnico da Opas, que atua com sistemas e serviços de saúde, Marcos Quito, a iniciativa aproxima as equipes na construção de soluções conjuntas. “Conhecendo mais a fundo a realidade de ambos os lados da fronteira, podemos desenvolver ferramentas que auxiliem todos os municípios de fronteira de Rondônia e as autoridades bolivianas para construir soluções conjuntas frente aos desafios do território”, destacou.

PRÓXIMOS PASSOS

Em uma última reunião, os representantes dos municípios de linha de fronteira, do Cosems, da Agevisa/RO e da Sesau iniciaram a elaboração de um documento que será apresentado na Comissão Bipartite – CIB como propostas claras e objetivas que busquem uma solução para enfretamento dos desafios dos municípios de linha de fronteira.