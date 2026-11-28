Por Jhon Silva

Publicada em 28/11/2026 às 11h29

Uma dor de garganta ao acordar ou um incômodo no ouvido durante a noite pode gerar dúvidas sobre onde procurar atendimento. Em Porto Velho, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), orienta os moradores a identificar o serviço mais adequado conforme os sintomas apresentados.

Quando não há sinais de gravidade, situações como dor de garganta, desconforto no ouvido e dor ao engolir podem ser avaliadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), durante o dia. No período noturno, o Corujão da Saúde oferece outra opção para quem precisa de atendimento médico.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de orientar a população sobre os serviços disponíveis na rede municipal.

“Queremos que a população tenha acesso ao atendimento adequado, no momento em que precisar. Orientar os moradores também ajuda a organizar nossa rede de saúde e reduzir a sobrecarga das UPAs”.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, explicou que nem todos os sintomas precisam ser atendidos em uma unidade de urgência.

Prefeito Léo Moraes reforça a orientação sobre o uso adequado dos serviços de saúde para evitar a sobrecarga das UPAs

“Nem toda dor de garganta ou ouvido precisa de atendimento em uma UPA. Temos as unidades básicas e o Corujão preparados para avaliar casos leves, garantindo que as urgências recebam a atenção necessária”.

QUANDO PROCURAR A UPA?

Dificuldade para respirar, impossibilidade de engolir líquidos, dor muito intensa acompanhada de piora rápida ou outros sinais de gravidade exigem avaliação imediata. Nessas situações, a orientação é procurar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em emergências com risco à vida, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pode ser acionado pelo telefone 192.

ATENDIMENTO NOTURNO

O Corujão da Saúde funciona de segunda a sexta-feira, inclusive nos feriados, das 18h à meia-noite, com entrada de novos pacientes até as 23h30. O atendimento ocorre em duas unidades:

USF Hamilton Gondim: avenida José Amador dos Reis, nº 3514, bairro Tancredo Neves, zona Leste.

USF Manoel Amorim de Matos: rua Angico, nº 5030, bairro Cohab, zona Sul.

Durante o dia, os moradores podem procurar a UBS de referência. Já no período noturno, o Corujão amplia as opções de atendimento para situações de menor complexidade. As UPAs permanecem disponíveis 24 horas para urgências e emergências.