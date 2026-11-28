Por Ludmary Nascimento

Publicada em 28/11/2026 às 11h32

O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), instalou a Sala de Situação do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-Saúde/RO). A estrutura será responsável pelo monitoramento permanente dos efeitos de eventos climáticos extremos, como estiagem, calor intenso e fumaça decorrente de queimadas, sobre a saúde da população e o funcionamento da rede estadual de assistência.

A iniciativa integra o Plano de Contingência do Setor Saúde de Rondônia 2026–2027 e tem como objetivo antecipar riscos, fortalecer a capacidade de resposta dos serviços de saúde e subsidiar a tomada de decisões com base em indicadores climáticos, ambientais e epidemiológicos.

Durante o período de normalidade, a Sala de Situação realizará reuniões quinzenais. Conforme a evolução dos indicadores e os critérios de ativação previamente estabelecidos, a frequência dos encontros será intensificada, podendo chegar ao funcionamento permanente para garantir o acompanhamento contínuo de possíveis situações de emergência.

Entre as primeiras medidas definidas estão a consolidação dos indicadores de monitoramento, o levantamento da autonomia de abastecimento de água das unidades hospitalares, o inventário de medicamentos e insumos estratégicos e a mobilização dos 52 municípios de Rondônia.

O secretário de Estado da Saúde, Edilton Oliveira, destacou que a iniciativa fortalece o planejamento antecipado e contribui para preparar a rede pública de saúde para os períodos de maior impacto climático.

“A instalação da Sala de Situação antecipa a preparação da rede para o próximo período crítico. A decisão em saúde passa a ser tomada com base em indicadores verificáveis, com registro e transparência, antes que a emergência se configure”, ressaltou.

O trabalho será desenvolvido em articulação com o Comitê Gestor para Adaptação e Enfrentamento às Mudanças Climáticas do Estado e seguirá as diretrizes da Estratégia de Adaptação do SUS à Mudança do Clima (AdaptaSUS), do Ministério da Saúde.

O planejamento também contempla a atenção às populações indígenas, ribeirinhas e rurais, com a participação dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) de Porto Velho e de Vilhena. Para alcançar comunidades em áreas com menor conectividade, o rádio e a mobilização presencial serão mantidos como canais prioritários de comunicação.