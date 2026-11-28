Por Gerlen Oliveira

Publicada em 28/11/2026 às 11h40

O governo de Rondônia emitiu 400 documentos de identidade durante os cinco dias da 14ª edição do MP Itinerante, iniciativa do Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), realizada entre 23 e 27 de novembro. A ação levou serviços públicos essenciais a comunidades do interior, aproximando o atendimento da população e ampliando o acesso à documentação civil.

Por meio do Instituto de Identificação Civil e Criminal da Polícia Civil, a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) percorreu diferentes localidades para garantir que pessoas com dificuldades de deslocamento também pudessem ter acesso à emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN). A ação reforça a importância da documentação como instrumento de cidadania, inclusão social e acesso a direitos e benefícios.

Um dos atendimentos que demonstra o impacto da iniciativa foi realizado em Tarilândia, onde Aline Aparecida Augusto, que tem paralisia cerebral, conseguiu emitir sua identidade. Há dois anos, ela vive com limitações que dificultavam seu deslocamento até o posto de identificação em Jaru. O documento era necessário para que ela não perdesse o benefício social que recebe.

A iniciativa levou serviços públicos a comunidades do interior

A mãe de Aline, Maria do Socorro, destacou o alívio de conseguir o atendimento mais perto de casa e a importância da ação para a família. “Eu precisava muito dessa identidade para que minha filha não perdesse o benefício social. Há dois anos ela enfrenta limitações que dificultam sair de casa e ir até Jaru. Quando soubemos que o atendimento estaria aqui em Tarilândia, ficamos muito felizes. Foi uma ajuda muito importante para nós. Só tenho a agradecer por trazerem esse serviço até a comunidade.”

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, levar os serviços públicos até as comunidades é uma forma de garantir direitos e promover inclusão, especialmente para quem enfrenta dificuldades de acesso. “A identidade representa acesso a direitos, dignidade e inclusão. Quando levamos esse atendimento até as comunidades, estamos garantindo que mais pessoas tenham a oportunidade de exercer plenamente sua cidadania”, salientou.

O secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, José Hélio Pachá, ressaltou que a participação da Sesdec no MP Itinerante demonstra o papel social da segurança pública, que também contribui diretamente para a garantia de direitos. “Emitir 400 documentos em cinco dias representa muito mais do que um resultado numérico. Significa alcançar pessoas que, muitas vezes, não conseguem chegar até uma unidade de identificação. Nosso objetivo é facilitar esse acesso e garantir que todos tenham sua documentação, que é fundamental para a cidadania e para o acesso aos serviços e benefícios sociais.”

Além da emissão de documentos, o MP Itinerante reuniu diversos órgãos e instituições. Os atendimentos contemplaram as localidades de Estrela Azul, Vale do Anari, Palmares, Tarilândia e Rio Crespo. A atuação integrada das instituições fortaleceu a oferta de serviços essenciais e facilitou o acesso da população a direitos e políticas públicas.