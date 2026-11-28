Por Sema

Publicada em 28/11/2026 às 11h37

A redução das queimadas em Porto Velho não significa que a população esteja livre dos efeitos da fumaça. Mesmo com a diminuição das ocorrências no município, a capital continua recebendo poluentes provenientes de incêndios em outras regiões da Amazônia e em países vizinhos. Diante desse cenário, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), mantém ações de prevenção, fiscalização e monitoramento, além de orientar os moradores sobre os cuidados necessários para evitar novos focos de incêndio.

De acordo com os dados apresentados pelo secretário municipal de Meio Ambiente, Arthur Borim, Porto Velho registrou 180 ocorrências de queimadas em outubro de 2026. Em novembro, até o dia 26, foram contabilizadas 77 ocorrências, uma redução de aproximadamente 57%. Embora os números indiquem diminuição dos registros locais, a prevenção continua necessária, especialmente diante das condições climáticas que favorecem a propagação do fogo.

Outro levantamento, realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), também aponta redução dos focos de calor. Entre janeiro e o início de outubro de 2025, foram registrados 1.013 focos em Porto Velho. No mesmo período de 2026, o número caiu para 680, uma redução de 32,8%.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de manter as ações preventivas e reforçou que a colaboração dos moradores é fundamental para evitar novas ocorrências.

Prefeito Léo Moraes reforça a prevenção e o monitoramento ambiental para reduzir os riscos de queimadas em Porto Velho

“A redução das queimadas é um resultado importante, mas não podemos baixar a guarda. Estamos trabalhando com prevenção, fiscalização e monitoramento, mas também precisamos da colaboração da população. Cuidar do meio ambiente é proteger a saúde das pessoas e garantir mais qualidade de vida para todos”, afirmou o prefeito.

A Sema atua no acompanhamento das ocorrências, atendimento às denúncias, fiscalização ambiental e orientação dos moradores. O trabalho também envolve a Defesa Civil Municipal e outros órgãos responsáveis pelo monitoramento das condições ambientais.

FUMAÇA TAMBÉM VEM DE OUTRAS REGIÕES

Apesar da redução dos registros locais, a presença de fumaça na capital continua sendo motivo de preocupação. Durante visita ao Porto do Cai N'água, às margens do rio Madeira, o secretário Arthur Borim explicou que os monitoramentos realizados pelo Censipam e por outras plataformas indicam que parte da fumaça que chega a Porto Velho é transportada por correntes de ar provenientes de regiões com queimadas, como Amazonas, Bolívia e Pará.

Moradores podem denunciar queimadas pelo PVH+ ou WhatsApp da Sema e ajudar no combate aos incêndios

“Os nossos monitoramentos com o Censipam e outros aplicativos de mapeamento indicam que essa fumaça vem do Amazonas, da Bolívia e também do Pará, onde estão ocorrendo bastante queimadas”, explicou o secretário.

O acompanhamento das condições ambientais reúne informações de diferentes sistemas de monitoramento. A Defesa Civil Municipal também utiliza esses dados para avaliar os riscos da exposição à fumaça e orientar a população sobre as medidas de proteção.

QUALIDADE DO AR EXIGE ATENÇÃO

A fumaça das queimadas contém partículas que prejudicam a qualidade do ar e podem provocar problemas de saúde. Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Marcos Berti, os indicadores acompanhados pelo órgão apontam condições insalubres para grupos mais sensíveis, como crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças respiratórias, asma e alergias.

Mesmo quem não faz parte desses grupos pode apresentar sintomas como irritação nos olhos e na garganta. Por isso, a orientação é aumentar a ingestão de líquidos, evitar atividades físicas ao ar livre enquanto houver concentração elevada de fumaça e redobrar a atenção com as pessoas mais vulneráveis.

“A qualidade do ar está insalubre, principalmente para os grupos sensíveis. Por isso, orientamos aumentar a ingestão de líquidos e evitar exercícios ao ar livre nesse período de fumaça”, alertou Marcos Berti.

O coordenador também chamou a atenção para as condições climáticas da região. Mesmo com a chegada das chuvas do inverno amazônico, a estiagem prolongada ainda pode favorecer a ocorrência de incêndios. Segundo a avaliação apresentada pela Defesa Civil, os efeitos da seca podem continuar até fevereiro ou março de 2027.

PREVENÇÃO COMEÇA DENTRO DE CASA

Além do monitoramento e da fiscalização, a prevenção depende de atitudes simples no cotidiano. A queima de lixo doméstico, folhas secas, galhos e outros resíduos acumulados nos quintais pode provocar incêndios, prejudicar a qualidade do ar e colocar em risco moradores e áreas de vegetação.

A orientação da Sema é ensacar os resíduos e destiná-los à coleta regular, sem utilizar o fogo como alternativa para limpar terrenos e quintais. Também é importante evitar o descarte de bitucas de cigarro em áreas com vegetação e manter materiais inflamáveis longe de possíveis fontes de calor.

Arthur Borim reforça que a colaboração dos moradores é essencial para evitar novas ocorrências e ajudar as equipes de fiscalização.

“Não queime, mesmo que seja aquele lixo do quintal ou as folhas recolhidas. Ensacar os resíduos e aguardar a coleta é a maneira correta de dar a destinação adequada a esse material”, orientou o secretário.

DENÚNCIAS AJUDAM NO COMBATE ÀS QUEIMADAS

A população também pode contribuir com o trabalho de fiscalização, denunciando queimadas e outras práticas que representem risco ambiental. Em Porto Velho, as denúncias podem ser feitas pelo aplicativo PVH+ ou pelo WhatsApp da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no número (69) 98423-4092.

Ao identificar uma ocorrência, o morador pode informar o endereço ou a localização e, se possível, encaminhar fotos e vídeos que ajudem as equipes a identificar o problema.

A Sema reforça que a realização de queimadas irregulares constitui infração ambiental e pode resultar em autuação. Em situações de incêndio, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193.

Evitar o uso do fogo, denunciar práticas irregulares e seguir as orientações de proteção à saúde são atitudes que contribuem para preservar a vegetação, melhorar a qualidade do ar e proteger a população. A prevenção depende do trabalho dos órgãos públicos e da participação de toda a comunidade.