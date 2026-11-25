Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/11/2026 às 11h30

PORTO VELHO, RO - O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) determinou a citação do ex-secretário de Estado da Saúde Jefferson Ribeiro da Rocha e do agente administrativo Heber Gustavo Damasceno Lima para que apresentem justificativas sobre supostas irregularidades na contratação de serviços de transporte inter-hospitalar de pacientes. A unidade técnica da Corte estimou em R$ 28.321.085,88 o valor dos serviços prestados sem cobertura contratual entre junho de 2025 e fevereiro de 2026.

A Decisão Monocrática DM-0259/2026-GCJVA, assinada eletronicamente pelo conselheiro Jailson Viana de Almeida em 23 de novembro de 2026, integra o Processo nº 650/2026, instaurado a partir de representação formulada pelo Ministério Público de Contas de Rondônia (MPC-RO).

O montante estimado pela equipe técnica teve como referência os valores mensais dos contratos expirados. O relator ressalvou que a cifra não corresponde necessariamente aos valores efetivamente reconhecidos e pagos pela administração estadual, cuja apuração depende da análise dos processos de pagamento indenizado. Até esta etapa, não há débito quantificado nem julgamento definitivo sobre a responsabilidade dos envolvidos.

As investigações abrangem a prestação de serviços de transporte de pacientes com ambulâncias de suporte avançado Tipo D, classificadas como unidades de terapia intensiva móveis, e de suporte básico Tipo B, com disponibilização de mão de obra especializada.

Entre as unidades abrangidas pela representação estão o Hospital Regional de Extrema (HRE), a Policlínica Oswaldo Cruz (POC) e o Serviço de Atendimento Multidisciplinar Domiciliar (SAMD).

Os contratos que asseguravam a prestação dos serviços chegaram ao fim em 28 de maio de 2025. Apesar de a data de encerramento ser previamente conhecida pela administração, o procedimento destinado à contratação emergencial substitutiva somente foi instaurado em 14 de março daquele ano, aproximadamente dois meses e meio antes do vencimento.

Segundo a instrução técnica, a tramitação posterior do procedimento não apresentou períodos relevantes de paralisação, concentrando-se os questionamentos na adoção tardia das providências necessárias à substituição dos contratos.

A situação das três unidades de saúde permaneceu sem cobertura contratual formal até 11 de agosto de 2026, com a prestação dos serviços mediante sucessivos reconhecimentos de dívida.

Jefferson Ribeiro da Rocha, que ocupou o comando da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) entre janeiro de 2023 e março de 2026, deverá apresentar esclarecimentos sobre duas condutas individualizadas pelo relator, que serão examinadas sob a perspectiva de eventual dolo ou erro grosseiro.

A primeira diz respeito aos indícios de autorização da prestação dos serviços sem cobertura contratual a partir de 29 de maio de 2025, bem como à ausência de formalização do contrato decorrente de contratação emergencial homologada em 30 de janeiro de 2026.

A segunda está relacionada à edição da Decisão nº 02/2026/SESAU, de 13 de fevereiro de 2026, por meio da qual foi revogada a homologação do Lote III da contratação emergencial, cujo valor alcançava R$ 6.529.994,49.

De acordo com os elementos examinados pelo Tribunal de Contas, a revogação foi fundamentada na suposta existência de uma solução contratual regular para atender às unidades de saúde. Entretanto, o lote correspondente havia sido anulado no procedimento licitatório ordinário.

O ato administrativo também contrariou uma informação produzida pela própria Sesau em 30 de dezembro de 2025, na qual havia sido reconhecida a persistência da situação de emergência especificamente em relação ao Lote III.

Outro ponto levantado pelo Ministério Público de Contas envolve a utilização de manifestações da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) como fundamento para a revogação.

Conforme registrado pelo relator, dois pareceres da PGE apontavam que a eventual caracterização de uma situação emergencial provocada por falhas administrativas não afastava a necessidade de contratação para garantir a continuidade dos serviços. Os documentos também indicavam que a não realização da contratação emergencial poderia ocasionar prejuízos, devendo a apuração de responsabilidades ocorrer em procedimento próprio.

A inclusão de Jefferson Rocha entre os agentes chamados a apresentar defesa ocorreu após divergência entre o conselheiro Jailson Viana de Almeida e a unidade técnica do TCE-RO.

Embora tenha identificado irregularidade objetiva na decisão administrativa que revogou a homologação da contratação emergencial, a equipe de fiscalização considerou insuficientes os elementos disponíveis para demonstrar dolo ou erro grosseiro e fundamentar a responsabilização pessoal dos agentes envolvidos.

O Ministério Público de Contas, por sua vez, sustentou que o ex-secretário deveria ser chamado a apresentar justificativas, assim como o servidor de menor hierarquia envolvido na gestão dos contratos.

O relator acompanhou o posicionamento ministerial, considerando necessária a manifestação prévia do ex-secretário antes da formação de uma conclusão sobre sua eventual responsabilidade.

“Com a devida vênia ao Corpo Técnico, divirjo de sua conclusão neste ponto, por entender que a aferição do elemento subjetivo exigido pelo art. 28 da LINDB, para reconhecê-lo, pressupõe a prévia oitiva do agente, sob pena de se formular, sem contraditório, juízo que somente pode ser emitido após a apresentação das razões de justificativa e a completa instrução do feito”, registrou Jailson Viana de Almeida.

O agente administrativo Heber Gustavo Damasceno Lima, que exerceu materialmente a função de gestor dos contratos entre novembro de 2024 e março de 2025, deverá esclarecer uma possível omissão na adoção de medidas preventivas diante da proximidade do encerramento dos ajustes.

A instrução identificou que o servidor encaminhou três memorandos à Gerência de Compras, nos quais registrou a data de vencimento dos contratos. Em 7 e 23 de janeiro de 2025, recebeu informações de que o procedimento licitatório substitutivo ainda não havia alcançado a publicação do edital.

Contudo, segundo o Tribunal, não foram encontrados registros de recomendação formal à autoridade competente para que fossem antecipadas as providências destinadas à substituição dos contratos, nem comunicação expressa sobre o risco de continuidade dos serviços sem cobertura contratual.

Entre as circunstâncias favoráveis ao servidor, a equipe técnica reconheceu as três solicitações de informações encaminhadas à Gerência de Compras, o fato de a condução da licitação não integrar diretamente suas atribuições e a ausência de respostas que apontassem expressamente a impossibilidade de conclusão do certame antes do vencimento dos contratos.

Esses elementos deverão ser considerados durante o exame das justificativas apresentadas pelo agente administrativo.

O processo também envolve o cumprimento de determinações anteriormente expedidas pelo Tribunal de Contas ao atual secretário estadual da Saúde, Edilton Oliveira dos Santos.

Em decisão anterior, Jailson Viana havia determinado a anulação do ato administrativo editado por Jefferson Rocha, a retomada imediata da contratação emergencial e a conclusão de uma nova licitação no prazo de 90 dias.

A administração estadual, entretanto, não anulou a decisão nem retomou a contratação emergencial. A alternativa adotada foi a ampliação de outro contrato em vigor.

O procedimento da nova licitação foi suspenso em 25 de maio de 2026, enquanto se aguardava a formalização do aditamento contratual. O prazo concedido pelo Tribunal terminou em 7 de julho, sem a conclusão do certame.

Somente em 12 de agosto de 2026 foi firmado o primeiro termo aditivo ao Contrato nº 167/2026/PGE-SESAU, com acréscimo anual de R$ 5.590.322,64, incorporando as três unidades de saúde anteriormente desprovidas de cobertura contratual.

Embora a medida tenha alcançado a finalidade material da determinação anterior, o conselheiro ressaltou que a solução administrativa não equivale ao cumprimento das ordens originalmente expedidas pelo Tribunal.

A tutela antecipatória foi considerada prejudicada pela perda superveniente de seu objeto. A decisão, contudo, preservou a possibilidade de apuração de eventual descumprimento das determinações e dos prazos, além do exame da regularidade do próprio termo aditivo.

Uma das questões pendentes diz respeito à quantidade de ambulâncias disponibilizadas ao Hospital Regional de Extrema.

O termo de referência do antigo Lote III previa duas ambulâncias de suporte básico Tipo B e uma de suporte avançado Tipo D para o hospital, com funcionamento durante 24 horas por dia, sete dias por semana.

Para a Policlínica Oswaldo Cruz e o Serviço de Atendimento Multidisciplinar Domiciliar, estava prevista uma ambulância Tipo B para cada unidade, durante 12 horas diárias, de segunda a sexta-feira.

O termo aditivo firmado pela Sesau, entretanto, menciona ambulância Tipo B para o Hospital Regional de Extrema sem especificar o quantitativo.

O esclarecimento deverá permitir ao Tribunal verificar se a diferença entre os valores da contratação emergencial, de R$ 6,5 milhões, e do aditamento, de R$ 5,5 milhões anuais, decorre da obtenção de preços mais vantajosos ou de uma eventual redução dos serviços contratados.

Edilton Oliveira dos Santos, ou quem vier a substituí-lo no comando da Sesau, terá até 15 dias para comprovar os quantitativos de veículos, os regimes de atendimento e os respectivos preços unitários dos serviços acrescidos por unidade de saúde, sob pena de aplicação de multa.

Jefferson Rocha e Heber Gustavo Damasceno Lima também terão prazo de até 15 dias para apresentar justificativas, esclarecimentos e documentos. Ambos foram advertidos de que a ausência de resposta à citação poderá sujeitá-los aos efeitos da revelia.

A decisão possui natureza preliminar e não estabelece condenação ou responsabilidade definitiva dos agentes chamados ao processo. Encerrados os prazos, os autos serão encaminhados à Secretaria-Geral de Controle Externo para continuidade da instrução e, posteriormente, ao Ministério Público de Contas para emissão de parecer, antes de retornarem ao conselheiro relator.