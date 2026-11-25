Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 25/11/2026 às 11h36

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (24) as operações Narco Azimut III, Narco Oriente e Narco Alicerce, todas com o objetivo de combater esquemas de lavagem de dinheiro, movimentação ilegal de recursos e evasão de divisas.

Em nota, a corporação informou que as investigações, desdobramentos de operações anteriores, identificaram grupos que usavam empresas, transferências bancárias e criptoativos para movimentar grandes quantias de dinheiro no Brasil e no exterior.

Apenas nas apurações da Narco Azimut III e da Narco Oriente foram identificadas movimentações superiores a R$ 4,3 bilhões.

Na operação Narco Oriente, foi identificada organização criminosa transnacional que usava empresas de fachada e instituições de pagamento para ocultar recursos provenientes, principalmente, de golpes digitais.

“Entre as práticas investigadas, estão fraudes envolvendo apostas on-line e falsas ofertas de emprego no exterior, nas quais vítimas eram induzidas a realizar depósitos em contas indicadas pelos criminosos”, detalhou a PF.