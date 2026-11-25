Por Assessoria

Publicada em 25/11/2026 às 11h51

O deputado federal Thiago Flores (União Brasil-RO) sofreu um acidente de trânsito na madrugada desta quarta-feira (25), no km 570 da BR-364, na região do município de Cujubim, em Rondônia. O parlamentar está fora de perigo e se recupera bem.

Após o encerramento da sessão na Câmara dos Deputados, na noite de terça-feira (24), Thiago Flores deixou Brasília com destino a Rondônia. Ao desembarcar em Porto Velho, seguiu para Ariquemes, conduzindo sozinho sua caminhonete.

Segundo informações preliminares, o deputado estava com o veículo parado em um trecho da rodovia que operava no sistema de “pare e siga”, quando uma caminhonete que trafegava no sentido contrário perdeu o controle e colidiu frontalmente com seu veículo. O condutor da outra caminhonete deixou o local sem prestar socorro.

Thiago Flores foi auxiliado por populares, que o levaram até um posto na BR-364, onde recebeu atendimento da equipe da concessionária Nova 364 e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Ariquemes.

Na unidade hospitalar, o parlamentar passou por procedimentos de sutura na cabeça e na boca, recebeu medicação e atendimento em razão das escoriações pelo corpo. O deputado já está em casa, apresenta boa evolução e permanece em observação devido ao impacto sofrido na cabeça.

Thiago Flores agradece, primeiramente, a Deus pelo livramento e pela proteção, às pessoas que prontamente o socorreram e aos profissionais do Hospital Municipal de Ariquemes pela assistência e pelo cuidado recebidos. O parlamentar também agradece todas as manifestações de carinho, solidariedade e orações.

Assim que estiver em melhores condições, Thiago Flores se pronunciará pessoalmente sobre o ocorrido.

Novas informações serão divulgadas oportunamente pela assessoria de comunicação.