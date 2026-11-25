Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 25/11/2026 às 11h41

A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta terça-feira (24) o Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/26, que prevê ajuste fiscal nas contas públicas em 2027. O texto muda as regras fiscais para permitir ao Executivo limitar a execução de despesas a fim de alcançar as metas de superávit primário a partir de 2027.

Com a rejeição aos destaques apresentados, a matéria foi aprovada sem alterações e será enviada à sanção presidencial, pois já passou pelo Senado na última quarta-feira (18).

Em seu perfil na rede social X, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, avaliou que a aprovação do texto dá ao país melhores condições de organizar o orçamento de 2027, de seguir investindo e “de cuidar de quem mais precisa”.

“É um primeiro passo e o país precisa continuar nessa agenda com responsabilidade.”

Entenda

A partir do momento em que virar lei, se o resultado primário do governo no ano anterior for menor que 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB), o Executivo apresentará à Comissão Mista de Orçamento as causas do resultado e as medidas previstas para sua melhora.

De acordo com o projeto, de 2027 em diante, caso o relatório bimestral de receitas e despesas indique necessidade para atingir a meta fiscal, o governo poderá travar mais despesas do que exige o mecanismo atual da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Ao precisar fazer isso para manter o foco na meta fiscal prometida, o crescimento real da despesa em relação ao ano anterior não poderá passar de 2%, contra os atuais 2,5% permitidos pelo arcabouço fiscal. O contingenciamento adicional que implicará gasto menor atingirá somente despesas do Executivo, exceto:

obrigações constitucionais;

despesas obrigatórias (não sujeitas a disponibilidade orçamentária);

despesas do serviço da dívida;

despesas de inovação e desenvolvimento científico e tecnológico custeadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT);

as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

A redução ou cancelamento de dotações orçamentárias feitos dessa forma deverão ocorrer por meio da lei orçamentária, que indicará os valores e quais programações serão atingidos.