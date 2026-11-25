Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 25/11/2026 às 11h53

Está tudo pronto para o início do Natal Porto Velho Luz no Parque da Cidade, que abre os portões para receber a população a partir deste sábado (28), às 18h. O início de todas as atrações está programado para às 19h.

Sucesso em 2025, quando centenas de milhares de porto-velhenses e turistas passaram pelo Parque da Cidade, o Natal Porto Velho Luz chega com grandes novidades neste ano, garantindo um espaço de alegria e diversão para as famílias.

Uma tirolesa gigante irá cruzar o lago do parque e promete ser uma das atrações mais visitadas. Também haverá uma parede de escalada para garantir emoção e diversão à criançada.

Outras novidades são a Ilha do Gigante e o Túnel Iluminado. Vale lembrar que a pista de patinação no gelo também estará presente neste ano, desta vez com maior capacidade de usuários, permitindo um fluxo maior de pessoas. Árvores natalinas, decorações especiais, Casa do Papai Noel com foto na hora e passeio de trenzinho também estão garantidos.

Léo Moraes convida famílias para celebrar o Natal e aproveitar os espaços de lazer

De acordo com o prefeito Léo Moraes (Podemos), esse é um momento de celebrar uma nova fase em Porto Velho, com a população no centro das decisões e iniciativas que ampliam o acesso à cultura e ao lazer.

“Além da infraestrutura, da melhoria na saúde e de diversas ações contínuas que a Prefeitura vem realizando ao longo desses dois últimos anos, o Natal Porto Velho Luz é uma oportunidade de celebração e confraternização entre os porto-velhenses. Reúna seus amigos e familiares e venha viver essa experiência”, disse o prefeito.

Para aproveitar todas as atrações do Natal Porto Velho Luz, basta baixar o aplicativo PVH+ e fazer o check-in na hora.