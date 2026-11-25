Por Renata Beccária

Publicada em 25/11/2026 às 12h02

COMÉRCIO

25 de novembro de 202609:36

Natal Porto Velho Luz divulga comerciantes sorteados para atuar no Parque da Cidade

Os resultados dos sorteios que definiram os comerciantes selecionados para atuar no Natal Porto Velho Luz 2026 foram divulgados na segunda-feira (23). Ao todo, 40 titulares foram contemplados, além de 22 integrantes do cadastro de reserva, para ocupar espaços comerciais no Parque da Cidade, em Porto Velho.

A seleção ocorreu por meio dos editais de chamamento público nº 42/2026 e nº 43/2026, conduzidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), por meio do Departamento de Posturas Urbanas (DPU). O objetivo é organizar a atividade comercial durante o evento e garantir condições adequadas de funcionamento, circulação e segurança para comerciantes e visitantes.

O Edital nº 42 contempla a praça de alimentação coberta, localizada no estacionamento do parque, com 18 titulares e nove reservas para a venda de refeições, lanches e sobremesas. Já o Edital nº 43 selecionou 22 titulares e 13 reservas para o comércio ambulante na área interna, com carrinhos de pipoca, churros, sorvetes, açaí, brinquedos, além de vendedores itinerantes de algodão-doce e balões.

Os interessados passaram por inscrição e análise documental antes do sorteio público, realizado por modalidade comercial. Os selecionados como titulares ainda precisam cumprir as exigências legais e administrativas para receber a autorização de uso do espaço.

Mudanças agilizam atendimento e facilitam o acesso dos comerciantes aos documentos

Para o prefeito Léo Moraes, a iniciativa também representa uma oportunidade de geração de renda e fortalecimento dos pequenos empreendedores durante a programação natalina.

“Além de proporcionar momentos de lazer e confraternização para as famílias, o Natal Porto Velho Luz também abre espaço para que nossos comerciantes trabalhem, gerem renda e aproveitem as oportunidades que um evento dessa dimensão oferece. Estamos preparando uma programação especial, com organização e estrutura para receber bem a população”.

Neste ano, o procedimento também passou por mudanças para facilitar o atendimento aos comerciantes. As guias para pagamento das taxas são encaminhadas pelo WhatsApp oficial, enquanto o Departamento de Posturas Urbanas organiza os processos administrativos dos sorteados, sem a necessidade de deslocamento apenas para retirar os documentos.

“Antes, os comerciantes precisavam comparecer ao departamento para retirar as taxas, o que causava concentração de pessoas na recepção. Agora, fazemos esse envio pelo WhatsApp oficial e organizamos os processos dos selecionados. É uma medida que facilita o atendimento e que pretendemos adotar nos próximos editais da Prefeitura”, explicou o secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini.

O Natal Porto Velho Luz 2026 será realizado de 28 de novembro a 10 de janeiro de 2027, no Parque da Cidade. As atividades comerciais na área interna estão previstas para funcionar das 16h às 22h.

As listas completas dos sorteados estão disponíveis nos Termos nº 1780/2026 e nº 1781/2026, publicados pela Seinfra, e podem ser consultadas abaixo.

SEI_1894637_Termo_1780.pdf

SEI_1895307_Termo_1781.pdf