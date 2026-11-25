Por Jhon Silva

Publicada em 25/11/2026 às 11h50

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran), acompanha a instalação de novos postes da rede elétrica na capital e já realizou notificações para corrigir estruturas posicionadas em locais inadequados, que podem prejudicar a circulação de pedestres.

A substituição faz parte da modernização da rede de distribuição de energia. Para que os postes antigos sejam retirados, é necessário instalar as novas estruturas e realizar a transferência da rede elétrica.

De acordo com a legislação municipal, os postes devem ser instalados na faixa de serviço, próxima ao meio-fio, preservando o espaço destinado à circulação dos pedestres. Em alguns pontos, como na avenida Guaporé, existem calçadas antigas construídas fora desse padrão, o que tem gerado dúvidas entre os moradores.

O secretário municipal de Trânsito, Iremar Torres, explicou que a maioria das instalações está dentro das normas, mas os casos que apresentam irregularidades recebem acompanhamento da secretaria.

“Estamos fiscalizando os serviços e, sempre que identificamos uma instalação fora do padrão, notificamos os responsáveis para realizar as correções. Nosso objetivo é garantir calçadas acessíveis e seguras para todos os pedestres”.

Nos locais onde as calçadas são estreitas, também estão previstas adequações, incluindo a construção de bolsões para permitir a passagem de pedestres sem a necessidade de utilizar a pista de rolamento.

O prefeito Léo Moraes reforçou a importância de conciliar a modernização da infraestrutura com a segurança da população.

“A modernização da cidade precisa respeitar o direito de ir e vir das pessoas. A Prefeitura está acompanhando os trabalhos e cobrando as adequações necessárias para garantir mais segurança e acessibilidade nas calçadas”.

COMO SOLICITAR UMA VISTORIA

Moradores que identificarem postes dificultando a circulação, especialmente de idosos, cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, podem entrar em contato com a Semtran pelo aplicativo PVH+ ou pelo WhatsApp da Ouvidoria, no número (69) 98471-1870.

A secretaria realizará a vistoria e, caso seja constatada alguma irregularidade, solicitará as correções necessárias aos responsáveis.