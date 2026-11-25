Por Letícia Regis

Publicada em 25/11/2026 às 11h48

Evento será realizado no dia 27 de novembro, das 8h às 13h, na Defensoria Pública do Estado de Rondônia, incentivando a geração de renda, a autonomia financeira e a valorização das mulheres empreendedoras.

Incentivar mulheres a conquistarem sua independência financeira, fortalecer seus negócios e ampliar oportunidades é o propósito da Feira Mulher do Norte, que chega à sua 34ª edição no dia 27 de novembro, em Porto Velho. O evento será realizado das 8h às 13h, na Defensoria Pública do Estado de Rondônia, reunindo mulheres empreendedoras em um espaço de divulgação, comercialização e valorização de seus trabalhos.

A iniciativa busca fortalecer o empreendedorismo feminino, oferecendo às participantes a oportunidade de apresentar seus produtos, conquistar novos clientes e ampliar a renda. Mais do que um espaço de vendas, a feira representa o reconhecimento de mulheres que encontram no próprio trabalho um caminho para transformar suas realidades, conquistar autonomia e contribuir para o sustento de suas famílias.

Ao longo de suas edições, a Feira Mulher do Norte tem se consolidado como uma oportunidade para incentivar a iniciativa empreendedora, promover a troca de experiências e dar visibilidade aos negócios liderados por mulheres. A ação também contribui para movimentar a economia local e fortalecer a participação feminina no mercado.

Lena Assis reforça a importância da feira para a autonomia e o crescimento das mulheres empreendedoras

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destaca a importância de apoiar iniciativas que ampliam as oportunidades para as mulheres e reconhecem o papel do empreendedorismo no desenvolvimento da cidade.

“Quando incentivamos o empreendedorismo feminino, ajudamos a abrir portas para que mais mulheres conquistem sua independência financeira e tenham a oportunidade de transformar suas histórias. A Feira Mulher do Norte valoriza o trabalho dessas empreendedoras, fortalece a economia local e demonstra como o apoio a essas iniciativas pode fazer diferença na vida de muitas famílias”.

Para Lena Assis, coordenadora das mulheres, a continuidade da feira reforça o compromisso com a valorização do trabalho feminino e a construção de oportunidades para quem busca crescer por meio do próprio negócio.

“A cada edição, encontramos mulheres com histórias diferentes, mas que compartilham o mesmo desejo de crescer, conquistar seu espaço e oferecer melhores condições para suas famílias. A feira é uma oportunidade para divulgar seus produtos, aumentar as vendas e mostrar que o empreendedorismo também é um caminho para a autonomia e a realização pessoal”.

Programação

Data: 27 de novembro

Horário: das 8h às 13h

Local: Defensoria Pública do Estado de Rondônia

Endereço: Av. Jorge Teixeira 1722

A iniciativa reafirma a importância de valorizar as mulheres empreendedoras, incentivar a geração de renda e criar espaços para que seus talentos e negócios alcancem cada vez mais pessoas.