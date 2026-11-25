Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/11/2026 às 12h00

A criação de novas oportunidades econômicas para produtores indígenas de Cacoal esteve entre os assuntos discutidos pelo deputado estadual Alan Queiroz (PL) durante reunião com o cacique Celso Suruí.

O encontro, realizado no gabinete do parlamentar, teve como pauta possibilidades de apoio ao empreendedorismo responsável e ao desenvolvimento das comunidades indígenas, com incentivo à geração de emprego e renda.

Durante a reunião, foram apresentadas pelo líder indígena novidades relacionadas à produção em seu território, entre elas o café especial e o chocolate produzido pela própria comunidade.

A possibilidade de estabelecer novas parcerias para fortalecer essas atividades econômicas também foi abordada durante a conversa.

Queiroz reafirmou seu compromisso com o apoio aos produtores indígenas e destacou a intenção de trabalhar em conjunto com a comunidade para ampliar as oportunidades de desenvolvimento.