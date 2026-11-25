Por Alexandre Almeida

Publicada em 25/11/2026 às 10h35

Ezequiel Neiva destinou recurso para aquisição de trator agrícola (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

A Associação dos Produtores Rurais da Linha 12 (Asprol 12) receberá um trator agrícola adquirido com recursos de R$ 300 mil, provenientes de emenda de Comissão destinada pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (PL). O investimento, já pago à associação, tem como objetivo fortalecer o trabalho dos produtores rurais de Cabixi, oferecendo melhores condições para o desenvolvimento das atividades no campo.



O novo equipamento será um reforço essencial para os produtores da região, contribuindo para ampliar a capacidade de atendimento da associação, facilitar os serviços agrícolas e proporcionar mais agilidade no preparo do solo e em outras atividades do dia a dia no campo. A chegada do trator também representa melhores condições de trabalho para as famílias rurais, fortalecendo a produção e incentivando o desenvolvimento do setor agropecuário de Cabixi.



O deputado estadual Ezequiel Neiva destacou que o fortalecimento das associações rurais é uma das prioridades de seu mandato, por reconhecer o papel fundamental dessas entidades no apoio aos pequenos produtores. “Temos trabalhado para garantir que as associações tenham estrutura e equipamentos que realmente façam a diferença na vida dos nossos bravos agricultores. Nosso compromisso é de continuar buscando recursos e investimentos para equipar essas entidades, dando melhores condições para que possam atender seus associados e fortalecer a produção rural”, frisou o parlamentar.



O investimento também reforça a importância da agricultura familiar para a economia de Cabixi e de toda a região. “Além de garantir o sustento de inúmeras famílias, a atividade contribui para a geração de renda, o abastecimento dos mercados locais e a movimentação da economia dos municípios. Nesse contexto, oferecer equipamentos e infraestrutura aos produtores é fundamental para aumentar a produtividade, reduzir dificuldades e criar novas oportunidades no campo”, acrescentou.



O deputado Ezequiel Neiva ressaltou que o trabalho em favor da agricultura familiar exige presença, planejamento e investimentos que atendam às necessidades de quem vive e produz na zona rural. “A agricultura familiar tem uma contribuição muito importante para o desenvolvimento de Rondônia. Por isso, temos trabalhado para potencializar esse setor, levando investimentos, maquinários e equipamentos às associações. Nosso objetivo é de fortalecer quem está no campo, valorizar o produtor rural e contribuir para que as famílias tenham mais condições de produzir e prosperar”, concluiu.