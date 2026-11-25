Por G1

Publicada em 25/11/2026 às 10h38

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prepara novas tarifas contra 16 parceiros comerciais, incluindo China e União Europeia, sob a justificativa de que esses países produzem mercadorias em excesso e prejudicam a indústria americana.

Nesta quarta-feira (25), o governo chinês reagiu ao plano e classificou a acusação como uma "questão falsa", usada como pretexto para "manipulação política".

"A chamada 'sobrecapacidade' é uma questão falsa, e a China se opõe ao uso desse argumento como pretexto para manipulação política", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Guo Jiakun.

A expectativa é que a nova rodada de tarifas americanas seja anunciada ainda nesta semana. O Brasil não estaria entre os alvos da vez.

Segundo a agência Reuters e o jornal americano The Wall Street Journal, as novas tarifas fazem parte de uma tentativa do governo Trump de reconstruir parte do tarifaço derrubado pela Suprema Corte dos Estados Unidos em fevereiro.

Por que Trump quer impor novas tarifas?

➡️ O governo americano acusa alguns de seus principais parceiros comerciais de produzir mais mercadorias do que seus mercados internos conseguem consumir e vender o excedente no exterior.

Na avaliação de Washington, essa produção excessiva, muitas vezes apoiada por subsídios governamentais, aumenta a oferta de produtos no mercado internacional e pressiona os preços para baixo. Com isso, fabricantes americanos teriam dificuldade para competir.

A investigação sobre o assunto foi aberta em março pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês), com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974.

Essa legislação permite que o governo americano investigue práticas comerciais de outros países consideradas prejudiciais aos interesses dos EUA e, a partir das conclusões, adote medidas como a aplicação de tarifas.

A investigação envolve China, Índia, Japão, Coreia do Sul, México, Vietnã, Taiwan, Tailândia, Malásia, Indonésia, Suíça, Noruega, Singapura, Bangladesh e Camboja, além da União Europeia.

Segundo a Reuters, as cobranças devem variar de acordo com cada parceiro comercial. México e Noruega, por exemplo, provavelmente não sofrerão novas tarifas de imediato.

Ainda não foram divulgados os percentuais das cobranças nem quais produtos serão atingidos.

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