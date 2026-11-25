Por Assessoria

Publicada em 25/11/2026 às 10h28

O governo dos Estados Unidos propôs nesta quarta-feira (25) a cobrança de uma tarifa adicional de 10% sobre aeronaves brasileiras e o aumento da tributação sobre o açúcar importado do país.

A proposta foi anunciada pelo representante comercial americano, Jamieson Greer, e altera medidas definidas após uma investigação do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês).

Em julho, o USTR confirmou a aplicação de uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros.

Na ocasião, os Estados Unidos criaram uma lista de exceções para produtos considerados estratégicos. Entre os itens isentos estavam aeronaves prontas e determinadas exportações brasileiras de açúcar acima das cotas estabelecidas.

Com as mudanças propostas, aeronaves brasileiras prontas passariam a pagar uma tarifa de 10% para entrar no mercado americano. A mudança pode afetar especialmente a Embraer, fabricante brasileira de aeronaves.

Segundo Greer, o Brasil não respondeu às reclamações apresentadas nas negociações realizadas ao longo de mais de um ano. Por isso, o governo americano propôs novas tarifas para pressionar o país a mudar práticas comerciais que considera prejudiciais à sua economia.

"Depois de mais de um ano de conversas, o Brasil não fez nenhum progresso significativo para enfrentar as práticas comerciais prejudiciais que comprometem a competitividade dos agricultores, trabalhadores, inovadores e empresas americanas", afirmou.

Greer acrescentou que os Estados Unidos seguem abertos a negociações. “Tenho esperança de que possamos trabalhar para encontrar um acordo mutuamente satisfatório entre Brasil e Estados Unidos e garantir uma relação justa”, disse. (veja os próximos passos ao final da reportagem)

Apesar das mudanças propostas, boa parte dos principais produtos exportados pelo Brasil continua fora do alcance das novas tarifas.

Mudança no tarifaço vigente

A proposta prevê retirar produtos da lista de exceções ao tarifaço em vigor desde julho.

A cobrança adicional de 25% sobre mercadorias brasileiras foi definida após uma investigação comercial do USTR, que durou um ano e teve como base a Seção 301 da Lei de Comércio de 1974. Essa regra permite ao governo americano investigar e adotar medidas contra práticas comerciais de outros países consideradas prejudiciais aos interesses dos EUA.

Na investigação, o governo de Donald Trump afirmou que determinadas práticas brasileiras "oneram ou restringem" o comércio com os EUA. Entre os temas citados estão o PIX, o acesso ao mercado de etanol, o desmatamento ilegal e a pirataria.

No relatório final, o órgão classificou algumas políticas brasileiras como "irracionais" ou "restritivas" e afirmou que elas poderiam prejudicar empresas e exportadores americanos.

Entre os temas analisados estão:

PIX e serviços de pagamento: o USTR afirma que o sistema brasileiro favorece o PIX em detrimento de empresas americanas.

Regulação de plataformas digitais: o órgão questiona decisões judiciais brasileiras envolvendo redes sociais e empresas de tecnologia dos EUA.

Acordos comerciais: os americanos criticam tarifas preferenciais concedidas pelo Brasil a parceiros como México e Índia.

Desmatamento ilegal: o relatório aponta falhas na fiscalização ambiental.

Mercado de etanol: os EUA alegam falta de reciprocidade no acesso ao mercado brasileiro.

Propriedade intelectual: o documento cita problemas no combate à pirataria e demora na análise de patentes.

Combate à corrupção: o USTR critica medidas adotadas pelo Brasil e cita decisões relacionadas à Operação Lava Jato.

Paralelamente, o USTR concluiu outra investigação global sobre produtos fabricados com trabalho forçado e incluíram o Brasil entre os países que, na avaliação do governo americano, não fiscalizam adequadamente a entrada dessas mercadorias.