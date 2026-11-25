Por Welik Soares

Publicada em 25/11/2026 às 10h46

A participação de atletas rondonienses no Campeonato Brasileiro de Karatê, realizado em Brasília (DF), contou com o apoio de uma emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Delegado Camargo (PL). O recurso foi utilizado para viabilizar o transporte oficial da delegação, permitindo que os representantes de Rondônia participassem da competição nacional.

Investir no esporte é investir no futuro dos nossos jovens (Foto: Assessoria Parlamentar)

A delegação representou o estado nas modalidades de Kata e Kumite. O campeonato reuniu mais de 1.150 competidores, segundo informações divulgadas pela Federação Rondoniense de Karatê Esportivo (FRKE), e ocorreu entre os dias 19 e 22 de novembro de 2026.



A emenda parlamentar destinada pelo deputado Delegado Camargo, no valor total de R$ 71,5 mil, garantiu o transporte oficial da delegação rondoniense para a competição. O recurso beneficiou a Federação Rondoniense de Karatê Esportivo (FRKE), possibilitando a participação dos atletas no campeonato.



O apoio foi reconhecido publicamente pela diretoria da FRKE, que divulgou uma nota de agradecimento ao deputado. No comunicado, a entidade destacou a importância do recurso para garantir o deslocamento dos atletas e a participação da equipe em uma competição de nível nacional.



A federação também ressaltou o papel do incentivo ao esporte na formação dos jovens, destacando valores como disciplina, saúde e desenvolvimento.



“Investir no esporte é investir nas pessoas, especialmente nos nossos jovens. Sabemos da dedicação dos atletas e do esforço das famílias e profissionais que trabalham para manter o karatê rondoniense em atividade. Nosso papel também é criar condições para que esses talentos tenham oportunidades de competir, evoluir e representar Rondônia em grandes eventos. Fico feliz em poder contribuir para que nossa delegação participe desse campeonato brasileiro”, destacou o deputado Delegado Camargo.



O investimento permitiu que atletas de Rondônia tivessem a oportunidade de competir em nível nacional, representar o estado e mostrar o trabalho desenvolvido pelo karatê rondoniense.



Foto: Assessoria Parlamentar