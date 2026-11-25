Por G1

Publicada em 25/11/2026 às 10h50

Beattie atuou no primeiro mandato de Donald Trump como redator de discursos da Casa Branca. Em 2018, porém, foi demitido após discursar em um evento frequentado por nacionalistas brancos.

Em 2021, ele publicou no X: “Imagine ter respeito pelo Departamento de Estado”, órgão no qual passou a trabalhar posteriormente.

Durante a campanha presidencial de 2024 nos Estados Unidos, Beattie sugeriu que a comunidade de inteligência do próprio país poderia estar por trás de tentativas de assassinar Trump.

Beattie também foi acusado de racismo e sexismo após afirmar nas redes sociais que “homens brancos competentes devem estar no comando se você quiser que as coisas funcionem”.

Em julho de 2025, ele provocou um incidente diplomático com o Brasil ao descrever Moraes como “o principal arquiteto do complexo de censura e perseguição dirigido contra Bolsonaro”.

Na época, o Itamaraty convocou o principal diplomata dos Estados Unidos em Brasília para prestar esclarecimentos sobre os comentários