Por IG

Publicada em 25/11/2026 às 10h58

Bruna Rotta, ex-namorada de Kauã Elias, voltou a comentar os boatos de romance entre ele e Virginia Fonseca. A influenciadora, que está grávida da primeira filha com o centroavante do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, abriu o jogo e revelou o que pensa sobre a suposta aproximação entre os famosos e falou sobre a relação conturbada com o atleta.

Recentemente, o jogador participou do festival Caldas Country, onde curtiu a noite no camarote reservado para Virginia Fonseca. Logo depois do evento, ele também foi flagrado em uma after party realizada na casa alugada pela influenciadora, em Caldas Novas, interior de Goiás.

Questionada sobre os rumores de que Kauã Elias e Virginia teriam se encontrado no festival, Bruna foi direta e não demonstrou surpresa. "[Isso] não me diz respeito algum. Se ele já me traia estando comigo, o que ele faz agora não me surpreende de nenhuma maneira", disse em entrevista ao Portal Leo Dias.

Bruna contou que conheceu Kauã Elias por meio das redes sociais em novembro de 2025 e logo começaram a namorar. Por ambos terem o desejo de formar uma família, a gravidez ocorreu de forma rápida e planejada.

Em julho de 2026, durante o chá revelação de Helena, filha do casal, Kauã teria saído com amigos e retornado completamente alterado, tratando Bruna de forma ríspida. Após o episódio, ela optou por passar alguns dias ao lado da família, em Santa Catarina, momento em que o jogador pediu um teste de paternidade da criança.

A aproximação entre Kauã Elias e Virginia Fonseca começou no final de outubro, quando ela publicou um carrossel de fotos em que surgiu vestida de coelhinha sexy, uma das fantasias escolhidas para curtir o Halloween em Nova York, nos Estados Unidos.

Nos comentários da publicação, a reação do jogador do Shakhtar Donetsk se destacou: ele deixou um emoji de um rosto suspirando e outro com olhos apaixonados. Pouco tempo depois da interação, a loira passou a segui-lo na rede social.