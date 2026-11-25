Por IG

Publicada em 25/11/2026 às 11h09

O SBT demitiu Leonor Corrêa, irmã de Fausto Silva, após cerca de um ano e três meses de contrato. A autora de novelas e roteirista estava envolvida em projetos de dramaturgia e também havia dirigido o Aqui Agora. Ela confirmou a saída e comentou os cortes promovidos pela emissora no fim do ano.

Ao falar sobre o desligamento, Leonor Corrêa recorreu ao humor para descrever a situação: "O passaralho de fim de ano", disse para o portal Leo Dias. A profissional explicou que a novela desenvolvida durante sua passagem pelo SBT continua disponível para negociação. Segundo ela, existe a possibilidade de voltar a trabalhar no projeto caso o departamento comercial consiga viabilizar sua venda.

A autora também relatou que participou de reuniões com agências e identificou aproximadamente cinco potenciais clientes interessados na produção. Apesar das conversas, não houve definição comercial antes de sua saída.

De acordo com Flávio Ricco, a situação reflete as dificuldades enfrentadas pelo setor de dramaturgia da emissora para tirar o projeto do papel. Leonor retornou ao SBT em agosto de 2025, sete anos depois de sua participação como roteirista da série Z4 (2018).

Na ocasião, foi contratada para assumir a direção do Aqui Agora, que havia retornado à programação em uma temporada especial pelos 44 anos do canal. A escolha ocorreu após a presidente do SBT, Daniela Beyruti, avaliar o desempenho do jornalístico nas primeiras semanas sob o comando de Leticia Flores.

Leonor Corrêa recebeu a missão de reformular a atração, que enfrentava dificuldades de audiência. Paralelamente, desenvolveu uma novela para a emissora, mas a produção não avançou por falta de definição comercial.

Longa carreira na televisão

Antes disso, a autora havia trabalhado em Carinha de Anjo (2016), novela do SBT. Ao recordar o convite de Iris Abravanel para participar da adaptação, ela explicou como surgiu a oportunidade. "Ela conheceu coisas que eu já tinha feito e disse que a equipe dela estava fazendo uma novela atrás da outra", disse.

"Foi quando ela me chamou para conversar sobre ter uma equipe para revezar com a dela e perguntou se eu topava o desafio de adaptar essa novela. Acho que eles estavam precisando de férias. Era tudo que eu sempre quis", contou.

Leonor também comentou, em entrevista ao UOL, sua relação com os diferentes trabalhos que realizou na televisão. A profissional destacou a experiência no programa Vitrine, da TV Cultura.