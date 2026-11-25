Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 25/11/2026 às 10h42

A Polônia acusou nesta terça-feira (24) a Rússia de promover uma invasão deliberada de seu espaço aéreo com um drone de vigilância, elevando ainda mais o temor de que a Guerra da Ucrânia saia de controle e se torne um confronto entre Moscou e países do Leste Europeu.

O Kremlin não comentou o episódio, mas por praxe nega intencionalidade e acusa o Ocidente de russofobia.

O incidente foi o mais recente em uma semana coalhada de focos de atrito para além das fronteiras mais usuais da guerra iniciada por Vladimir Putin em fevereiro de 2022. Na sexta (20), três mísseis de cruzeiro Kh-101 caíram no sudeste polonês, num aparente erro durante um ataque à vizinha Ucrânia.

No dia seguinte, Kiev atingiu um cargueiro russo no Golfo da Finlândia, incidente que provocou uma rara repreensão por parte de sua aliada Noruega, a segunda maior financiadora de Kiev em porcentagem do PIB. Nesta terça, a chancelaria em Oslo pediu respeito às leis internacionais de navegação no Báltico.

Já no domingo (22), Kiev promoveu um ataque a uma corveta avançada russa que estava reabastecendo no porto líbio de Benghazi, região do país árabe controlada por um senhor da guerra próximo de Putin.

O navio, chamado Merkuri, afundou após ser atingido por drones navais –que também alvejaram um cargueiro russo na região. Mesmo o governo reconhecido do país, baseado em Trípoli, criticou a ação e a chamou de declaração de guerra. A chancelaria em Kiev disse que a Ucrânia apenas está se defendendo.

A ação está causando um turbilhão de acusações na Rússia, dado que a logística para tal ataque pode ter sido facilitada por algum país da região. Um avião de aquisição de alvos do Exército dos EUA estava na região no momento, mas não há nenhuma confirmação de que ele participou da ação.

Por fim, houve o incidente com o drone de vigilância, que cruzou o espaço aéreo pouco antes da meia-noite de segunda (23) na região de Dorohusk, vindo da Ucrânia. Segundo as Forças Armadas polonesas, sua rota foi intencional.

"É difícil imaginar que isso foi uma coincidência", disse um dos ministros adjuntos de Defesa do país, Pawel Zalewski, a uma rádio local. Ele disse que as forças antiaéreas do país foram autorizadas a agir, mas que o abate foi descartado porque o drone deu meia-volta e a região sobrevoada era muito populosa.

Incidentes semelhantes se multiplicam desde o ano passado, quando 21 drones invadiram a Polônia, alguns deles armados. Como a Folha de S. Paulo mostrou à época, apesar da negativa do Kremlin, a rota dos aparelhos foi direcionada ao país-membro da Otan.

Na segunda, a aliança militar ocidental disse que 1 dos seus 14 aviões-radar Boeing E-3A Sentry baseados na Alemanha será deslocado para a Polônia. O objetivo é evitar o vexame passado na sexta, quando um caça Gripen sueco em operação na região recebeu autorização para abater os mísseis russos, o que seria algo inédito.

Só que, na hora do ataque, o tempo estava muito ruim e impediu que o Gripen conseguisse enquadrar os alvos, o que necessitaria de uma triangulação com um avião-radar ora não disponível.

A faixa que vai da Polônia aos países nórdicos, passando pelos sensíveis e expostos Estados Bálticos, tem vivido dias de extrema tensão com os russos.

Os poloneses estão montando uma forte máquina militar, e na semana passada sediaram o primeiro exercício de uma força multinacional europeia a ser deslocada para a Ucrânia como garantia em caso de paz, algo que o Kremlin rejeita liminarmente.

Nesta terça, a Letônia afirmou que estuda repetir o que fez a vizinha Estônia e fechar a fronteira terrestre com a Rússia. Já Moscou havia acusado os estonianos na véspera de agir "à beira de disparar uma guerra aberta" após drones ucranianos terem passado por seu espaço aéreo rumo a regiões russas.

Tudo isso ocorre em meio às preparações para uma eventual nova rodada de negociações entre russos e ucranianos com mediação dos EUA.

O problema para Volodimir Zelenski é que Donald Trump está com seu pêndulo da guerra voltado para o lado de Putin, dando abertura maior às ideias do Kremlin para o fim do conflito.

Assim, após ter destruído uma seção vital da ponte que o russo construiu para ligar a parte continental de seu país à Crimeia anexada em 2014, Kiev está tentando se mostrar forte.

Tal tática tem riscos evidentes, que vão do descarrilamento das conversas ao recrudescimento ainda maior da posição russa.

É dado como certo nos meios militares em Moscou que a vingança pela ponte ainda virá, e integrantes do entorno do Kremlin voltaram a circular temores de que a escalada possa acabar envolvendo a Europa, notadamente no Báltico.

Contra esse cenário há o óbvio: o risco de que tal altercação descambe para um conflito maior, potencialmente nuclear. O próprio Putin validou essa lógica várias vezes, dizendo que não tem interesse em atacar a Otan. Mas, como lembra um observador ouvido pela reportagem, ele também negava que invadiria a Ucrânia.

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