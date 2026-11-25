Por Sérgio Pires

Publicada em 25/11/2026 às 09h04

DESINFORMAÇÃO E IGNORÂNCIA É O DIAGNÓSTICO PARA QUEM DIZ QUE A ALTA DO DÓLAR NÃO É MUITO PIOR PARA OS MAIS POBRES

No Brasil, quando o dólar sobe, a conta chega para todos, mas pesa muito mais no bolso de quem já tem pouco. Pesa mais para os pobres assalariados. Esta é, infelizmente, a mais triste realidade.

É falta de conhecimento, de entender a realidade, de não aceitar os prejuízos que todos temos – mas principalmente os mais pobres – com a alta do dólar. É de lamentar porque há gente que diz que a superalta do dólar não afeta sua vida e nem de sua família. É pura ignorância. Uma pena.

Basta analisar que, quando o dólar dispara e chega aos 6 reais, como ocorreu nesta semana, os efeitos negativos atingem a toda a economia brasileira. Mas, quem sofre mais, são as famílias de baixa renda. Isso porque a alta da moeda americana encarece produtos, serviços e até despesas básicas do dia a dia.

O Brasil importa combustíveis, medicamentos, fertilizantes, equipamentos, componentes eletrônicos e diversos produtos utilizados na indústria e no comércio. Com o dólar mais caro, esses produtos sobem de preço. O aumento acaba chegando às prateleiras dos supermercados, aos postos de combustíveis e às farmácias.

Mais ainda: o resultado é mais pressão sobre a inflação. O preço dos alimentos pode subir porque o custo dos fertilizantes, dos transportes e da produção também aumenta. A gasolina e o diesel mais caros encarecem o frete, fazendo com que praticamente tudo fique mais caro.

Para quem ganha pouco, o problema é ainda maior. Uma família que recebe um salário mínimo, não tem como absorver aumentos sucessivos nos preços da comida, do gás de cozinha, da energia elétrica e dos medicamentos. Diferentemente de quem tem renda alta, o trabalhador mais pobre não consegue simplesmente reduzir investimentos ou adiar despesas: ele precisa comprar comida e pagar as contas.

Além disso, a desvalorização do real pode aumentar o custo das viagens internacionais, dos produtos importados e de matérias-primas utilizadas pelas empresas, prejudicando também o poder de compra da população.

É importante lembrar que um dólar alto pode beneficiar exportadores e setores que recebem em moeda estrangeira. Mas, para a maioria dos brasileiros, especialmente os mais pobres, significa perda de poder aquisitivo e mais dificuldades para fechar as contas no fim do mês.

MARCOS ROGÉRIO VAI CONSTRUIR DOIS HOSPITAIS EM SEU GOVERNO: UM EM JI-PARANÁ E O HEURO, EM PORTO VELHO

Vamos por partes. Primeiro, o que é mais importante. “O governador Marcos Rogério vai construir dois hospitais: um em Ji-Paraná e o Huero de Porto Velho”. A afirmação, com toda a convicção, foi feita nesta semana pelo até agora braço direito do futuro governador, ao falar do assunto em entrevista à Rádio Parecis FM (programa Papo de Redação, dos Dinossauros, com Everton Leoni, Cícero Moura, Erik Araújo e Sérgio Pires). Lúcio Mosquini falou sobre esta e muitas outras questões, mas, obviamente, a dos hospitais se torna a mais importante delas.

Em relação ao Hospital de Ji-Paraná, o assunto já está andando e com alguma celeridade. O próprio Marcos Rogério destinou emendas para a obra, como senador. O prefeito Affonso Cândido já determinou os estudos técnicos e o local onde a obra acontecerá.

O novo Hospital de Traumas, em Ji-Paraná surgirá para atender vítimas de acidentes e ampliar a assistência especializada no interior. O projeto, que integra o plano de governo, inclui ainda um centro de reabilitação e um banco de órteses e próteses. Parte importante dos recursos já estão disponíveis.

Já em relação ao Heuro, já haveria pelo menos 100 milhões de reais disponíveis para começar a obra ainda em 2027. Outros 50 milhões viriam dos cofres do próprio futuro Governo. Ainda não há mais detalhes, mas Mosquini garantiu que construir o Heuro em Porto Velho está entre os planos definitivos da administração de Marcos Rogério.

NÃO HÁ MEIO BILHÃO PARA INVESTIR, MAS SIM O MESMO VALOR DE DÉFICIT PARA A SAÚDE JÁ NO ANO QUE VEM, DIZ MOSQUINI

Questionado pelos Dinos sobre as afirmações do atual secretário da Sefin, Luís Fernando Pereira, de que o próximo governo teria disponíveis 500 milhões de reais para investimentos, o coordenador da equipe de transição de parte de Marcos Rogério disse não ter conhecimento deste valor.

“Tenho todos os dados financeiros do atual governo na palma da mão. O que posso afirmar, com certeza, é que só na saúde pública, a futura administração começará com um déficit de mais de 470 milhões de reais. Ou seja, quase meio bilhão”, informou.

Mosquini confirmou que, para a reta final do governo Marcos Rocha, certamente haverá recursos para pagamento das folhas dos servidores para novembro, dezembro e o 13º salário. Tudo junto contabiliza cerca de 400 milhões de reais.

O que ele deixa claro é que poderá haver problemas em pagamentos para fornecedores, em especial em casos em que não haja empenho dos valores. Garante, contudo, que “Marcos Rogério está pronto e preparado para governar. Ele tem todas as informações sobre a a situação do Estado, que recebe diariamente e tomará as decisões corretas”, garante seu parceiro e amigo, o deputado federal mais votado na História de Rondônia.

DECISÃO DE DECRETO DAS 10.700 EXONERAÇÕES ESTÁ MANTIDO, MAS FUTUROS SECRETÁRIOS TERÃO COTA DE COMISSIONADOS

Só a partir da segunda quinzena de Dezembro, depois de ter recebido todos os relatórios da equipe de transição, é que o governador eleito Marcos Rogério começa a tratar objetivamente da formação do seu secretariado. Ele, claro, já tem na cabeça, pelo alguns nomes, principalmente para as áreas consideradas vitais, mas só os anunciará provavelmente num pacote só, antes do final do ano.

Mas, mesmo sem dar nomes aos seus futuros assessores de primeiro escalão, algumas decisões já estão sendo tomadas pelo futuro governo. O decreto de 5 de janeiro, exonerando todos os 10.700 cargos comissionados está confirmado.

A princípio, os novos secretários terão 30 por cento dos cargos comissionados a sua disposição. Todos os demais – não se sabe ainda quantos ficarão, depois do enxugamento previsto a partir de janeiro – serão definidos pelo Governador. É dele e só dele a prerrogativa, segundo lembrou o deputado Lúcio Mosquini – de tomar tais decisões.

O que não há é qualquer risco de que, mesmo enfrentando uma situação financeira negativa ao assumir o governo – de que haja qualquer risco sobre atrasos ou problemas com a folha de pagamento do funcionalismo. Isso é sagrado, têm sido o comentário vindo do próprio Marcos Rogério com aval dos mais próximos a ele. Há recursos suficientes para manter os pagamentos rigorosamente em dia e dentro do mês trabalhado, como tem ocorrido desde o governo de Ivo Cassol.

VAI COMEÇAR O ESPETÁCULO DO NATAL DO PARQUE DA CIDADE, COM UMA ÁRVORE DE 40 METROS DE ALTURA

Terá muita brincadeira, mas o prefeito Léo Moraes leva a festa a sério. Porto Velho vai ter, mais uma vez, uma grande festa de Natal, no Parque da Cidade, atrás do Porto Velho Shiopping. Sem dúvida uma atração muito especial será a árvore de 40 metros de altura, a maior de toda a região norte. Mas terá muito mais.

Tudo está sendo preparado há várias semanas. Um grande pacote de atrações, incluindo a surpreendente patinação do gelo, também está confirmada também. Uma série de brinquedos infláveis, todos gratuitos, estarão à disposição das crianças.

A atração funcionará diariamente, das 17h30 às 22h. Para garantir a organização e a segurança dos participantes, o parque contará com monitores responsáveis por acompanhar as crianças, orientar a utilização dos brinquedos e supervisionar as atividades.

Outra atração muito especial: depois do sucesso de público na edição de 2025, a pista de patinação no gelo está de volta ao Natal Porto Velho Luz 2026, no Parque da Cidade. Neste ano, a atração contará com maior capacidade de atendimento, nova decoração e outras novidades para receber as famílias durante a programação natalina.

Entre as novidades está o Castelo Gelado, um ambiente temático que promete levar a magia do universo do gelo aos visitantes. A proposta é ampliar as experiências oferecidas ao público e proporcionar momentos de lazer e diversão para crianças e adultos.

“TEM ADVOGADO PERDENDO TEMPO DEMAIS COM A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, AO INVÉS DE CUIDAR DO SEU CLIENTE, DAS PESSOAS!”

Há que se registrar, até para não cometer injustiça, a destacada participação da OAB de Rondônia na 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, que aconteceu em Salvador, durante esta semana. No total, o encontro é considerado o maior do mundo neste contexto, reunindo nada menos do que 22 mil profissionais.

O presidente da subseção rondoniense da OAB, Márcio Nogueira, entrevistado encontro, destacou a importância da Inteligência Artificial para os advogados, mas surpreendeu ao afirmar que “tem muito advogado perdendo tempo demais com IA, ao invés de cuidar das pessoas”.

Humanista, um nome que se destaca no contexto nacional da OAB, pelas posições firmes contra atos fora da Constituição, Nogueira destacou que a IA é de grande importância, “mas há um foco errado, no meu entendimento. Tem advogado que está se confundindo com a IA, gastando tempo demais com ela, ao invés de colocar seu foco no lugar certo, que é se dedicar a cuidar das pessoas”!

Ele elogiou o uso da IA, como o que chamou de uma “maneira incrível de cuidar da burocracia, para fazer a atividade repetitiva. Mas daí eu posso cuidar do meu cliente; eu posso cuidar do colega que advoga comigo; eu posso ter tempo para fazer o que realmente interessa, que é cuidar de gente”.

O presidente da OAB destacou que tem falado muito sobre isso com seus colegas advogados, sobre foco e atenção. “põe a IA para trabalhar, deixa ela ali de manhã, de tarde e noite fazendo o trabalho repetitivo, mas, antes de tudo, “vai olhar para o teu cliente, vai olhar para tua comunidade!”

PM COMEMORA 51 ANOS COM EFETIVO BAIXO E CENTENAS DE SEUS MEMBROS CEDIDOS PARA OUTROS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES

A Polícia Militar de Rondônia comemorou nesta quinta-feira seus 51 anos de criação, numa solenidade na Faculdade Afya, a antiga São Lucas, em Porto Velho. Por um lado, a instituição tem muito a comemorar, por tudo o que representa para a sociedade e pelo empenho dos seus oficiais e praças em defender a comunidade contra a violência e o crime.

De outro lado, nada há a festejar. A PM rondoniense nunca esteve com um efetivo tão baixo. Na sua rica história, é a primeira vez que o número de oficiais é maior do que praças. Ainda: nas ruas, dos seus mais de 4.300 membros, nem um terço está fazendo o que é mais vital em suas atividades: policiar as ruas.

Com efetivo baixo, com centenas de policiais atuando fora dos seus postos e a serviço de outros órgãos, o número de PMs é muito aquém do necessário para cuidar de todo o Estado. Aliás, o mesmo ocorre com a Polícia Civil. Para se ter ideia, há 15 delegados prestando serviços fora das suas atividades principais.

O novo governador Marcos Rogério terá grandes desafios na área da segurança pública. Um deles será realizar, o mais urgente possível, concurso para aumentar o quadro da PM. Outro, será criar sistemas, usando o que tem à mão, para combater o crime e a violência, cada vez mais crescentes no Estado.

Iniciando o governo com poucos recursos disponíveis, Marcos Rogério e sua equipe terão que se desdobrar para encontrar as soluções necessárias. Sem dinheiro, o novo time terá que usar de criatividade e de trazer de volta, para as ruas, as centenas de policiais que estão fora da sua atividade precípua.

ESPERANÇA PARA QUEM ANDA EM CADEIRA DE RODAS: RONDÔNIA NO ROTEIRO DOS ESTUDOS, COM TRÊS PESSOAS EM TRATAMENTO

Foi um sucesso. A intermediação da Federação Nacional dos Comunicadores (a Fenacom), presidida pelo jornalista e apresentador Fábio Camilo, deu um passo concreto para que nosso Estado seja incluído no programa de pesquisa da dra. Tatiana Sampaio, com aplicação da Polinaminina, substância que pode ajudar na recuperação de lesões graves na coluna, incluindo pessoas que são paraplégicas.

A questão é tão importante para Rondônia que o governador Marcos Rocha e o secretário de saúde Edilton Oliveira, não só compraram a parceria de imediato, como ainda lideraram um encontro na Universidade do Rio de Janeiro, patrocinado pela Fenacom, quando a parceria foi reforçada.

A dra. Tatiana Sampaio foi homenageada especial, junto com Rocha e o titular da Sesau. No evento, ela comemorou a busca da parceria e considerou que o esforço de todos é extremamente positivo, destacando que o estudos ainda estão numa fase inicial, mas que já há resultados positivos.

Até agora, três pacientes de Rondônia já receberam aplicação de Polinaminina. Um dos casos é o do deputado estadual eleito Laércio Torres, que sofreu grave acidente e teve que fazer quase toda a sua campanha numa cadeira de rodas. Imobilizado da cintura para baixo, Laércio, depois da aplicação, já conseguiu mexer uma das pernas.

Fábio Camilo considerou vital o apoio do governador Marcos Rocha e do secretário Edilton, da Sesau, para uma parceria que recém está iniciando e onde Rondônia participará das próximas fases dos estudos.

FEMINISTAS HIPÓCRITAS TARTUFISTAS APOIAM O IRÃ E SILENCIAM SOBRE MULHERES CHICOTEADAS APENAS POR NÃO USAREM VÉU!

Ah, a hipocrisia, a falta de informação e repetição mecânica de frases de efeito! Quando andam juntas, não há quem as segure. E quando vêm das feministas aquelas para quem a frase “meu com uma, mexeu com todas!” isso só serve para quem pensa como elas, aí tudo fica pior ainda. Discursam em defesa das mulheres (nunca de todas, sempre e unicamente das parceiras de ideologia) e fazem de conta de que o que não lhes apetece, não existe.

Para seguir as frases de efeito e apoiar qualquer coisa que faça, seja correta ou não, o governo do seu guru Lula, ignorando o que está acontecendo ao seu redor, a não ser pelo olhar de cavalo de padeiro, aquele que vê unicamente o que está à sua frente, é o supra sumo da hipocrisia.

Repetir frases (por vezes sem nexo) de apoio ao governo do Irã, só porque ele é inimigo dos Estados Unidos, é uma burrice que atinge ambos os sexos. Mas fica pior para as feministas, que apoiam, com faixas, passeatas, berros, palavras de ordem, um governo que trata as mulheres como seres muito próximos aos animais.

O caso da cantora iraniana Parastoo Ahmadi se tornou notícia mundial. Aqui em Rondônia, a notícia foi replicada pelo site Expressão Rondônia. A mulher foi condenada a levar 74 chibatadas, porque teve a ousadia de cantar num vídeo sem usar o véu islâmico, obrigatório para todas as mulheres, porque por lá, elas são tratadas como as feministas sabem, mas fingem que não sabem.

Outras quatro mulheres que fizeram parte do show e do vídeo, também foram chicoteadas. Sob o silêncio das feministas de cabelo no suvaco, que gritam em defesa de algumas mulheres. Protestam contra qualquer ato, se dizendo defensoras intransigentes das “cumpanheira” mas não abrem a boca para defender iranianas, tratadas pior do que os animais, na base do chicote. Hipócrita e tartufistas!

PERGUNTINHA

Você se deu conta que, se tudo for comprovado, o novo escândalo brasileiro, agora envolvendo empréstimos do Banco do Brasil para financiar fazendas fantasmas, conseguidos através de documentação falsa, representa, em valores, pelo menos quatro vezes mais do que o bilionário rombo do Banco Master?