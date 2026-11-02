Por Assessoria

Publicada em 25/11/2026 às 09h26

As comemorações pelos 49 anos de Pimenta Bueno começaram no domingo (22) com incentivo ao esporte e à qualidade de vida. A 2ª Corrida em comemoração ao aniversário do município reuniu cerca de 200 participantes, em uma realização da Prefeitura em parceria com a Faculdade Estácio.

A competição contou com percursos de 5 km, 10 km e 21 km, além da Corrida Kids, destinada à participação das crianças. As provas foram organizadas em categorias femininas e masculinas, divididas por faixa etária, permitindo a participação de atletas de diferentes idades.

Além de promover a prática esportiva, a iniciativa proporcionou um momento de integração entre atletas, famílias e comunidade, reforçando a importância da atividade física para a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida.

A corrida integrou a programação especial em comemoração aos 49 anos de Pimenta Bueno, que reúne atividades voltadas ao esporte, à cultura, ao lazer e à valorização da história e da população do município.