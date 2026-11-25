Por Rondônia Direto

Publicada em 25/11/2026 às 09h00

A Polícia Militar de Rondônia, por meio do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM), apreendeu aproximadamente 114,3 quilos de substância com características semelhantes à maconha, na tarde desta terça-feira (24), na região da BR-429, nas proximidades da Linha 18, em Seringueiras (RO).

A ação foi desencadeada após o compartilhamento de informações entre policiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e militares do 11º BPM, indicando o possível transporte de entorpecentes pela região.

Durante as diligências, o motorista abandonou o veículo e fugiu em direção à vegetação. Não foram divulgadas informações sobre sua localização ou prisão.

A droga, o veículo e os demais objetos apreendidos foram apresentados à Polícia Civil para a adoção das providências legais.

A operação reforça a atuação integrada das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas na região da BR-429.