A Polícia Militar de Rondônia, por meio do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM), apreendeu aproximadamente 114,3 quilos de substância com características semelhantes à maconha, na tarde desta terça-feira (24), na região da BR-429, nas proximidades da Linha 18, em Seringueiras (RO).
A ação foi desencadeada após o compartilhamento de informações entre policiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e militares do 11º BPM, indicando o possível transporte de entorpecentes pela região.
Durante as diligências, o motorista abandonou o veículo e fugiu em direção à vegetação. Não foram divulgadas informações sobre sua localização ou prisão.
A droga, o veículo e os demais objetos apreendidos foram apresentados à Polícia Civil para a adoção das providências legais.
A operação reforça a atuação integrada das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas na região da BR-429.
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