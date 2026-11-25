Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/11/2026 às 08h30

A Polícia Civil investiga como homicídio qualificado a morte de Rhanwan de 26 anos, assassinado a tiros nesta quarta-feira (25), em um estabelecimento comercial de Cerejeiras, em Rondônia.

Conforme informações publicadas pelo Extra de Rondônia, buscas foram realizadas pela Polícia Militar nas imediações do estabelecimento e em possíveis rotas de fuga. Nenhum suspeito havia sido localizado até o encerramento do registro policial.

O óbito foi constatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros. A área foi isolada para a preservação dos vestígios e a realização dos trabalhos da Polícia Técnico-Científica (Politec).

Uma das testemunhas ouvidas pelos militares informou que a vítima havia utilizado um Audi A4 prata emprestado. O jovem teria permanecido aproximadamente uma hora fora do estabelecimento, sendo atingido poucos minutos após retornar ao local.

Outro depoimento foi prestado por uma pessoa que jogava sinuca no comércio. Segundo o relato, o responsável pelos disparos utilizava capacete e jaqueta. A vítima foi atingida por aproximadamente três tiros na região da cabeça.

Os relatos colhidos pela guarnição também indicam a participação de um segundo suspeito, que teria prestado apoio ao autor do homicídio. Ambos fugiram em uma motocicleta, tomando rumo desconhecido.

Após os procedimentos periciais, o corpo foi removido pela Funerária Bom Jesus. O exame de necropsia será realizado em Vilhena, antes do encaminhamento para Cerejeiras, onde ocorrerão o velório e o sepultamento.

O caso permanece sob investigação da Polícia Civil.