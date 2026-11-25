Por ascom

Publicada em 25/11/2026 às 08h10

SIMPI Rondônia anuncia integração à entidade nacional e amplia benefícios para MEIs, Micro e Pequenas Empresas

A partir de 1º de janeiro de 2027, o Sindicato da Micro e Pequena Indústria de Rondônia (SIMPI-RO) passará a funcionar de forma virtual, integrado à Associação Nacional dos SIMPIs (ASSIMPI). A mudança faz parte de uma estratégia de fortalecimento da atuação das entidades representativas das micro e pequenas empresas em todo o país, com a ampliação dos serviços e benefícios oferecidos aos empresários. A ASSIMPI desenvolveu uma plataforma digital com capacidade para atender até 15 milhões de empresas. A iniciativa reúne os SIMPIs regionais em uma estrutura nacional, permitindo ampliar o alcance dos atendimentos, reduzir custos e oferecer melhores condições aos associados. Com o novo modelo, a associação será realizada diretamente pelo site souassimpi.com.br, com mensalidades mais acessíveis e uma carteira ampliada de serviços e benefícios. Entre os benefícios oferecidos estão orientação jurídica e contábil, atendimento médico, cursos de capacitação, certificação digital, acesso a linhas de crédito e cartão de compras com descontos em centenas de estabelecimentos comerciais. Em Rondônia, além de começar a ter a representatividade de entidade nacional no estado, os empresários continuarão contando com atendimento presencial e on-line, que passará a ser realizado pela FEEMPI, garantindo a continuidade do suporte e da assistência aos empreendedores locais. A integração busca aproveitar os recursos tecnológicos e a força da atuação conjunta das entidades para ampliar as oportunidades de desenvolvimento dos pequenos negócios, mantendo a proximidade com os empresários e fortalecendo a representatividade do segmento em âmbito nacional. Para os associados, a transição representa poucas mudanças na rotina de atendimento, com a vantagem da ampliação dos benefícios e da redução dos custos de associação. Os empresários que tiverem dúvidas sobre o novo formato poderão entrar em contato pelos canais de atendimento via WhatsApp. Para conhecer os serviços e realizar a associação, basta acessar www.souassimpi.com.br.

Assista: https://youtu.be/ISISOXXQLaw

Dólar a R$ 6,00 e bolsa despenca! Por que o Brasil está desse jeito?

A preocupação com as contas públicas, as incertezas políticas e as condições financeiras internacionais estão entre os fatores que influenciam o comportamento do mercado financeiro brasileiro. Esse conjunto contribui para a volatilidade dos ativos e deixa os investidores mais cautelosos num momento de dúvidas sobre o desempenho da economia. O economista Otto Nogami apresentou cinco fatores para explicar a instabilidade observada no mercado. O primeiro é a situação fiscal brasileira, especialmente a relação entre a dívida pública e o Produto Interno Bruto (PIB). A ausência de medidas capazes de conter a deterioração das contas públicas, seja pela redução de despesas ou pelo aumento da arrecadação, alimenta a preocupação dos agentes econômicos. O segundo ponto envolve o ambiente político-eleitoral. A indefinição sobre a composição da equipe econômica e as especulações em torno das decisões do governo ampliam a percepção de risco e afetam as expectativas dos operadores do mercado. No cenário externo, a possibilidade de elevação dos juros nos Estados Unidos, no Japão e na Europa também interfere nas condições de financiamento da dívida brasileira. Com retornos mais atrativos em economias desenvolvidas, investidores estrangeiros podem direcionar recursos para esses mercados, reduzindo a disponibilidade de capital para países emergentes. Nogami também relacionou a instabilidade às fragilidades estruturais da economia nacional. Problemas de competitividade e produtividade limitam o crescimento da atividade industrial, restringem a geração de empregos e afetam a renda. Com menor atividade econômica, as empresas tendem a registrar resultados mais baixos, o que repercute sobre o consumo, as vendas e a arrecadação pública. O quinto fator é a amplificação especulativa dos movimentos financeiros. A velocidade de circulação das informações, inclusive de conteúdo sem confirmação, pode intensificar as expectativas e provocar oscilações nos preços dos ativos. Para Nogami, é a soma de questões fiscais, políticas, estruturais e internacionais que explica a instabilidade, num ambiente em que as expectativas dos investidores e a percepção de risco pesam cada vez mais sobre o comportamento do mercado.

Assista: https://youtu.be/DTwoNvJDtBY

Falta de planejamento financeiro está entre os fatores que ameaçam a sobrevivência de pequenas empresas

A ausência de planejamento financeiro e de controle sobre os recursos do negócio pode comprometer a continuidade de pequenas empresas nos primeiros anos de atividade. A separação entre despesas pessoais e empresariais, o cálculo dos investimentos necessários e o acompanhamento dos custos estão entre os cuidados apontados pelo auditor e perito contador Vitor Stankevicius. Ao abordar a mortalidade empresarial, Stankevicius mencionou levantamentos do governo federal segundo os quais aproximadamente 37% a 38% das empresas abertas a partir de 2017 deixaram de operar até 2022. O percentual, segundo a análise, evidencia as dificuldades enfrentadas pelos negócios durante os primeiros anos de funcionamento. Entre as possíveis causas estão problemas de administração, aumento dos preços dos insumos, inflação e custo elevado do crédito. Juntos, esses fatores podem reduzir a rentabilidade e dificultar a aquisição de equipamentos, ferramentas e outros recursos necessários à produtividade. Os dados de encerramento formal de empresas podem não representar toda a dimensão do problema. Há negócios que interrompem suas atividades sem solicitar a baixa do CNPJ, deixando pendências com fornecedores, funcionários, instituições financeiras e órgãos tributários. A falta de organização financeira pode agravar esse quadro, especialmente quando os recursos pessoais dos responsáveis se confundem com o dinheiro utilizado na operação. O controle das despesas e a identificação dos custos efetivos são etapas necessárias para avaliar a viabilidade do negócio. Antes de iniciar uma atividade, a recomendação é elaborar um plano de negócios, estimar o volume de investimentos necessário e estabelecer mecanismos de acompanhamento das operações. O planejamento permite antecipar necessidades financeiras e identificar dificuldades antes que elas comprometam a continuidade da empresa.

Assista: https://youtu.be/iLWCV4I2KfM

Simples Nacional permite recolhimento separado de IBS e CBS; escolha exige análise das empresas

Empresas optantes pelo Simples Nacional poderão manter o enquadramento no regime simplificado e, ao mesmo tempo, escolher recolher o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) pelas regras do regime regular. A alternativa, conhecida como Simples híbrido, pode influenciar a competitividade de pequenas indústrias que fornecem produtos para outras empresas. O modelo foi apresentado pelo professor Edmundo Medeiros, do Mackenzie, ao explicar os efeitos da reforma tributária sobre os negócios de menor porte. A escolha exige atenção ao perfil dos clientes, à possibilidade de aproveitamento de créditos tributários e aos custos envolvidos em cada modalidade. Em 2027, primeiro ano da nova etapa de transição, a CBS substituirá o PIS e a Cofins. O ICMS continuará sendo cobrado, enquanto o IBS terá alíquota inicial de 0,1%. Ou seja, a mudança não representa a substituição imediata de todos os tributos atualmente recolhidos pelas empresas. Um dos pontos centrais está na relação comercial entre fornecedores e compradores. Uma pequena indústria que vende peças para outras empresas, por exemplo, pode influenciar o aproveitamento de créditos tributários por seus clientes conforme o regime escolhido. Quando IBS e CBS permanecem dentro do Simples Nacional, os créditos transferidos aos compradores ficam limitados aos valores desses tributos devidos no regime simplificado. Já a opção pelo regime regular permite o cálculo dos créditos conforme as regras gerais e o aproveitamento de créditos sobre a aquisição de matérias-primas e outros insumos, quando previsto na legislação. Nem sempre, porém, a modalidade regular sai mais barata. A empresa precisa comparar a carga tributária, os custos administrativos e os efeitos sobre a margem de lucro antes de tomar uma decisão. A orientação é procurar o contador e solicitar simulações que considerem as características da operação, o perfil dos compradores e os créditos relacionados às aquisições. A análise deve levar em conta o resultado financeiro de cada alternativa, e não apenas a possibilidade de transferir mais créditos aos clientes. As empresas que já fizeram a opção pelo regime regular para o primeiro semestre de 2027 poderão cancelá-la até 20 de dezembro. Quem não realizou a escolha continuará recolhendo os novos tributos dentro do Simples Nacional, com possibilidade de avaliar uma nova opção em março, com efeitos a partir de julho de 2027. Na prática, ninguém precisa sair do Simples Nacional para fazer essa conta, que passa por saber qual forma de recolhimento do IBS e da CBS pesa menos no caixa e ajuda a empresa a continuar vendendo para outras empresas.