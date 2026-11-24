Por Sanmara Letícia Nunes de Souza

Publicada em 24/11/2026 às 16h42

O governo de Rondônia disponibiliza à população a primeira versão de um painel digital de dados (dashboard) desenvolvido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec). A ferramenta reúne informações sobre o estado em um ambiente de consulta pública, facilitando a busca por dados que possam servir de referência para estudos, projetos e atividades de planejamento.

O painel pode ser usado por quem precisa reunir informações para um trabalho acadêmico, preparar um projeto ou conhecer melhor a realidade rondoniense. Ao disponibilizar os dados em um endereço aberto à consulta, o governo de Rondônia também facilita o acesso de instituições e da comunidade às informações que podem embasar discussões sobre o desenvolvimento do estado.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, conhecer bem o estado é o primeiro passo para crescer com responsabilidade. “Rondônia vive um momento de crescimento e, crescer com responsabilidade exige conhecer cada região do estado. O painel transforma dados em conhecimento e coloca essa informação nas mãos de quem estuda, empreende e planeja o futuro”, evidenciou.

DADOS PARA O PLANEJAMENTO

Na administração pública, a análise de dados faz parte do trabalho que antecede a definição de ações. É nessa etapa que as equipes técnicas reúnem informações para elaborar diagnósticos, compreender as demandas locais e avaliar quais medidas podem atender melhor às necessidades da população.

A análise de dados faz parte do trabalho que antecede a definição de ações

De acordo com o secretário-adjunto da Sedec, Felipe Biasoli, a qualidade das informações é fundamental para orientar esse processo. “As decisões sobre políticas públicas precisam ser tomadas com base em dados robustos e evidências científicas. Com informações consistentes, conseguimos identificar as necessidades de cada região, definir prioridades e planejar ações mais adequadas à realidade dos municípios”, afirmou.

AMPLIAÇÃO EM ETAPAS

Com a primeira versão já disponível para consulta, a Sedec dará continuidade ao desenvolvimento do painel. Nas próximas etapas, a Secretaria vai incorporar novas informações e aprimorar a ferramenta, ampliando o conteúdo que poderá ser consultado pela população ao longo das atualizações.

COMO CONSULTAR

O acesso à ferramenta é feito pelo Portal da Geointeligência da Sedec. Instituições públicas e privadas que precisem de informações específicas também podem encaminhar solicitações à Coordenadoria de Geointeligência de Dados Econômicos da Sedec.