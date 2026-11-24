Por Augusto Soares

Publicada em 24/11/2026 às 16h08

A realização de sete concursos públicos em menos de dois anos representa uma oportunidade para milhares de profissionais que desejam ingressar no serviço público municipal. Ao todo, as seleções anunciadas pela Prefeitura de Porto Velho somam 2.993 vagas em diferentes áreas da administração, com o objetivo de fortalecer o quadro de servidores e ampliar a capacidade de atendimento à população.

As oportunidades contemplam setores essenciais, como Saúde, Educação e Segurança, além de órgãos responsáveis pela gestão administrativa, previdenciária, econômica e jurídica do município. A iniciativa busca atender às necessidades de pessoal e contribuir para uma administração mais eficiente e próxima dos cidadãos.

O prefeito Léo Moraes destacou que a ampliação do quadro de servidores representa um investimento na melhoria dos serviços oferecidos à população.

“Esse movimento histórico significa mais médicos nas unidades de saúde, mais professores nas salas de aula e mais agilidade nos serviços que chegam direto ao cidadão. É a nossa gestão transformando a vida das pessoas na prática", enfatizou o prefeito Léo Moraes.

A expectativa é que o preenchimento das vagas contribua para reforçar as equipes de atendimento e ampliar a capacidade de resposta dos serviços municipais, especialmente nas áreas que concentram demandas diretas da população.

FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS

O secretário municipal de Administração (Semad), Antônio Figueiredo, classificou a realização dos concursos como um movimento sem precedentes na história recente do município e ressaltou a importância da iniciativa para a valorização do serviço público.

Prefeito Léo Moraes destaca a ampliação do quadro de servidores para melhorar os serviços municipais

“Isso demonstra o compromisso do prefeito Léo Moraes com a valorização do serviço público, a geração de oportunidades e, principalmente, com a melhoria dos serviços prestados à população”, afirmou Antônio Figueiredo.

Além de oferecer oportunidades de ingresso no serviço público por meio de processos seletivos, a realização dos concursos também pode contribuir para a movimentação da economia local, com perspectivas de emprego e renda.

Para o titular da Semad, o principal resultado da iniciativa deverá ser percebido pela população, à medida que novos profissionais passem a integrar as equipes das unidades de saúde, das escolas e dos demais serviços essenciais.

Antônio Figueiredo acrescentou que o trabalho busca fortalecer o quadro de pessoal e garantir uma administração preparada para atender às necessidades dos moradores.

“Mais do que abrir vagas, estamos construindo uma Prefeitura com melhores condições de servir à população de Porto Velho. Esse é o verdadeiro legado desse trabalho liderado pelo prefeito Léo Moraes”, finalizou.

A ampliação do quadro funcional busca proporcionar melhores condições de trabalho às equipes e fortalecer a prestação dos serviços públicos, conforme a realização das etapas dos concursos e o preenchimento das vagas previstas.

Concursos municipais somam 2.993 vagas distribuídas em sete áreas da administração pública

CONFIRA AS VAGAS DOS CONCURSOS

As seleções anunciadas pela Prefeitura contemplam diferentes áreas da administração municipal:

Saúde (Semusa): 2.248 vagas.

Educação (Semed): 430 vagas.

Guarda Municipal: 150 vagas.

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município (Ipam): 71 vagas.

Controladoria-Geral do Município (CGM): 36 vagas.

Secretaria Municipal de Economia (Semec): 35 vagas.

Procuradoria-Geral do Município (PGM): 23 vagas.

Total: 2.993 vagas.

A previsão de preenchimento dessas vagas representa uma perspectiva de fortalecimento das equipes e da capacidade de atendimento da administração municipal. Com a realização das seleções, o município busca atender às demandas dos diferentes setores e ampliar a estrutura de serviços oferecida à população.